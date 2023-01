Lewica spotkała się z dyplomatami; wśród tematów m.in. wojna na Ukrainie i polityka klimatyczna

Przedstawiciele klubu Lewicy spotkali się w poniedziałek w Sejmie z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ok. 90 dyplomatek i dyplomatów. Rozmawiano m.in. o agresji rosyjskiej i wojnie na Ukrainie, Krajowym Planie Odbudowy i polityce klimatycznej.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że spotkania takie odbywają się co roku, a Lewica przedstawia na nich swoje priorytety w polityce zagranicznej.

"Omówiliśmy nasze decyzje dotyczące naszego planu politycznego na ten rok, wskazując, że chcemy współpracować z demokratyczną opozycją i liczymy, że będziemy w przyszłym rządzie" - powiedział Gawkowski PAP.

Poinformował, że posłowie Lewicy przedstawili dyplomatom sytuację w kwestii zaangażowania Polski we wsparcie Ukrainy. "Mówiliśmy, że Ukraina powinna dostawać więcej sprzętu i apelowaliśmy do europejskich partnerów, by taką politykę prowadzili" - powiedział Gawkowski. Apelowaliśmy do partnerów z innych państw, aby Unia Europejska rozszerzyła się o Ukrainę i o szerszą współpracę NATO z Ukrainą" - dodał.

Gawkowski przekazał, że odpowiadając na pytania dyplomatów posłowie mówili o tym, że "Lewica popiera rozwój zbrojeń i wzmocnienie obronności" Polski.

Jak powiedział PAP obecny na spotkaniu Andrzej Szejna, poseł i członek sejmowych komisji spraw zagranicznych, wśród tematów były także m.in. zagadnienia dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Lewica - zaznaczył - zadeklarowała, że jest konsekwentna i wskazała, że jej priorytetem jest uzyskanie przez Polskę środków unijnych.

Inne z zagadnień była polityka klimatyczna, energia odnawialna. "Powiedzieliśmy, że stawiamy na szybki rozwój energetyki odnawialnej" - powiedział Szejna i zwracał uwagę, że w obecnej sytuacji w miksie energetycznym Polski należy brać pod uwagę energię nuklearną, która powstanie za 15 lat.

"Jesteśmy jednym klubem parlamentarnym i partią polityczną, która odbywa takie coroczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym, aby jasno wyklarować swoje priorytety w polityce zagranicznej, polityce energetycznej i polityce gospodarczej, przedstawić" - podkreślił Szejna.

Przed rozmowami z korpusem dyplomatycznym odbyło się spotkanie rady ds. zagranicznych Nowej Lewicy, na który przybyli byli dyplomaci czy ambasadorowie Polski zagranicą, aby ustalić wspólne stanowiska polityczne na rok 2023.