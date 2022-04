Lewica: symbol "Z" to neoswastyka i powinien być zakazany w polskiej przestrzeni publicznej

"Z" - symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę to neoswastyka i znak ten powinien być zakazany w polskiej przestrzeni publicznej - oświadczyli posłowie Lewicy Maciej Kopiec i Marek Rutka, którzy złożą w tej sprawie poprawkę do rządowego projektu ustawy ws. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Posłowie Lewicy poinformowali na środowej konferencji w Sejmie, ich inicjatywa jest m.in. odpowiedzią na apel szefa ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeby, który pod koniec marca wezwał "wszystkie państwa do kryminalizacji używania symbolu +Z+ jako sposobu publicznego poparcia wojny agresji Rosji przeciwko Ukrainie". "+Z+ to rosyjskie zbrodnie wojenne, zbombardowane miasta, tysiące zamordowanych Ukraińców. Publiczne popieranie tego barbarzyństwa musi być zabronione" - oświadczył wówczas Kułeba.

Poseł Kopiec podkreślił, że "parlament polski uznał ponadpartyjnie, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, że to, co się dzieje w Ukrainie to zbrodnie wojenne".

"Czas na czyny po tych słowach, czas na konkretne działania, które uniemożliwią ludziom propagowanie zbrodni putinowskich, czas na zakazanie symbolu tych zbrodni w polskiej przestrzeni prawnej i w polskiej przestrzeni publicznej" - powiedział.

Poseł Rutka stwierdził, że "symbol +Z+ to tak naprawdę neoswastyka, to symbol, który nie może funkcjonować w przestrzeni publicznej".

"Tak jak zgodziliśmy się wspólnie, aby symbol nazistowskich Niemiec nie był propagowany, tak samo musimy wyrazić sprzeciw, aby symbol rosyjskiej agresji, rosyjskiego terroru i barbarzyństwa nie funkcjonował w przestrzeni publicznej" - powiedział.

Rutka podkreślił, że nie można zgodzić na to, żeby "np. skrajnie nacjonalistyczne, proputinowskie ruchy chodziły po ulicach polskich miast z symbolem +Z+ i pokazywały ten symbol kobietom, dzieciom, które uciekły z Ukrainy przed rosyjskimi rakietami".

Kopiec zapowiedział, że Lewica złoży poprawkę do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Sejm przystąpił do pierwszego czytania projektu w środę rano, to pierwszy punkt obrad. Projekt ten zakłada m.in. możliwość zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które zostaną wpisane na specjalną listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji; lista osób i podmiotów bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Rosji na Ukrainę ma być publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MSWiA.