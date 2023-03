Lewica wierzy w poprawę wyniku w wyborach do Senatu

Zjednoczona opozycja może wygrać w 65 senackich okręgach, a więc poprawić wynik sprzed czterech lat - ocenił poseł Dariusz Wieczorek (Lewica). Zapowiedział, że w kwietniu ma zapaść ostateczna decyzja co do ilości okręgów wyborczych przypadających każdej partii.

28 lutego politycy czterech ugrupowań opozycyjnych i przedstawiciel Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach tzw. paktu senackiego.

W imieniu ugrupowań dokument podpisali: reprezentant strony samorządowej, b. prezydent Gliwic, senator KO Zygmunt Frankiewicz, sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, senator Polski 2050 Jacek Bury, wiceszef Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek oraz wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Poseł Dariusz Wieczorek, który z ramienia Lewicy brał udział w negocjacjach dotyczących tzw. paktu senackiego podkreślił, że podpisane porozumienie to efekt pracy całego zespołu złożonego z przedstawicieli partii opozycyjnych.

Podczas briefingu prasowego we Wrocławiu poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował, że w poniedziałek odbędzie się rada wojewódzka, a także posiedzenie zarządu dolnośląskiej Nowej Lewicy. "Będziemy rozmawiać o dwóch kluczowych kwestiach, które czekają Polskę, które są właściwie już na agendzie prac politycznych w całym kraju - pakcie senackim oraz przygotowaniach Lewicy do wyborów parlamentarnych jesienią tego roku" - powiedział.

Pakt senacki pozwoli poprawić wynik wyborczy sprzed czterech lat

Poseł Dariusz Wieczorek, który z ramienia Lewicy brał udział w negocjacjach dotyczących tzw. paktu senackiego podkreślił, że podpisane porozumienie to efekt pracy całego zespołu złożonego z przedstawicieli partii opozycyjnych. Wskazał, że zawiera ono w sobie szereg uzgodnień, a kluczowym jest to, że ugrupowania opozycyjne wystawią do Senatu po jednym kandydacie we wszystkich stu okręgach wyborczych.

"Na podstawie naszych analiz dotyczących poszczególnych okręgów wiemy, że - jeżeli zrealizujemy to porozumienie - to potencjalnie zjednoczona opozycja może wygrać w 65 okręgach wyborczych, a więc poprawić ten wynik sprzed czterech lat" - podkreślił poseł.

Pakt senacki to także zobowiązanie opozycji do wyciągnięcia lekcji z poprzednich wyborów

Zwrócił uwagę, że pakt senacki to także zobowiązanie, że przedstawiciele opozycji nie dopuszczą do sytuacji, jaka miała miejsce cztery lata temu. Wtedy - jak przypomniał - nie było formalnie podpisanego porozumienia, w związku z czym w wielu okręgach byli wystawiani różni kandydaci. "Efekt tego był taki, że kandydaci opozycji walczyli ze sobą, a wygrywał kandydat Prawa i Sprawiedliwości" - dodał.

"Dzisiaj nie chcemy tego błędu popełnić i te zapisy są bardzo precyzyjne; mówią o tym, że jeżeli ktoś ze względu na swoje ambicje będzie chciał startować bez loga paktu senackiego, czyli obok tego paktu, to po prostu będzie pomocnikiem PiS. (…) Dla kogoś, kto będzie swoje ambicje stawiał ponad interes ugrupowań opozycyjnych po prostu nie ma miejsca w naszych partiach i w naszych organizacjach" - mówił Wieczorek.

Poseł zapowiedział, że w kwietniu ma zapaść ostateczna decyzja co do ilości okręgów wyborczych przypadających każdej ze stron porozumienia. "Jeżeli chodzi o nazwiska, siadamy już nad tym w marcu, bo to będzie proces bardzo intensywny i długotrwały, ale myślę, że należy się spodziewać, że będziemy rekomendować kierownictwom naszych partii w czerwcu listę potencjalnych nazwisk naszych najmocniejszych kandydatów, wynegocjowanych w ramach zespołu" - tłumaczył. Dodał, że wszystkie decyzje będą zapadać w drodze konsensusu.

Lewica jest gotowa na zbliżające się wybory parlamentarne

"Opozycja jest zjednoczona, Senat to jest pierwszy krok, drugi krok - mam nadzieję i o to będzie Lewica apelowała do całej polskiej demokratycznej opozycji - trzeba podpisać taki pakt dla Sejmu, trzeba podpisać pakt dla Polski, trzeba podpisać pakt o współrządzeniu, po to żeby Polacy wiedzieli, jaka jest wizja opozycji po rządach Prawa i Sprawiedliwości, jaka jest wizja odbudowy Polski" - mówił.

Sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek przekonywał, że Lewica jest gotowa na zbliżające się wybory. "Co prawa możemy już projekt pod tytułem +jedna lista opozycji+ zamknąć, i to nie z winy Lewicy, tylko z winy innych, niemniej jednak (…) całkiem niedawno, bo w zeszłym tygodniu zjednoczyliśmy całą Lewicę. Będzie jedna duża lista Lewicy. Oprócz Nowej Lewicy i partii Razem - naszego koalicjanta, dołączyli do nas Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna. Myślimy również o tym, żeby w kwietniu, przed świętem 1 Maja Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych również podpisało z nami współpracę i wspólny start na liście" - zapowiedział.

"Co do zasady, oczywiście najważniejsze jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy od władzy, ale Lewica ma również pomysł na to, co po PiS-ie i w jaki sposób te pierwsze najważniejsze sto dni wypełnić. Mamy pomysł na to, jak zmienić Polskę na lepsze, przywrócić praworządność, zadbać o konstytucję" - podkreślił.