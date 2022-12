Lewica wnioskuje do prezydenta o odznaczenie gen. Hermaszewskiego Orderem Orła Białego

Zawnioskowałem do prezydenta Andrzeja Dudy o odznaczenie Orderem Orła Białego gen. Mirosława Hermaszewskiego - poinformował PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Gen. Hermaszewski - pierwszy i jedyny polski astronauta - zmarł w poniedziałek.

Gawkowski przekazał PAP, że wniosek do prezydenta złożył w imieniu klubu Lewicy.

We wniosku do prezydenta Lewica wskazała, że gen. bryg. pilot M. Hermaszewski był jedynym Polakiem, który odbył misję kosmiczną. "Pamiętamy Jego wieloletnią służbę Polsce, a także Jego odwagę i energię, mądrość i życzliwość" - napisano we wniosku.

Klub Lewicy zawnioskował także do wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka o nadanie uroczystościom pogrzebowym gen. bryg. Mirosława Hermaszewskiego charakteru państwowego, z pełnym ceremoniałem wojskowym.

Mirosław Hermaszewski - pierwszy i jedyny polski astronauta - zmarł w poniedziałek w jednym z warszawskich szpitali w wieku 81 lat.

W czerwcu 1978 odbył lot w kosmos na pokładzie radzieckiego statku Sojuz.

Lot, który przyniósł Hermaszewskiemu sławę, rozpoczął się 27 czerwca 1978 r. o godz. 17.27 naszego czasu. Wówczas z kosmodromu Bajkonur wystartował radziecki statek Sojuz 30, którego załogę stanowili: Mirosław Hermaszewski i dowódca, radziecki pułkownik Piotr Klimuk.

Po dwóch dniach załoga statku Sojuz 30 połączyła się ze stacją orbitalną Salut 6, gdzie przebywali już wcześniej kosmonauci Władimir Kowalenok i Aleksander Iwanczenkow. W sumie podczas lotu kosmonauci 126 razy okrążyli Ziemię, a przy okazji ustanowili kilka rekordów Polski zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Lądowanie nastąpiło 5 lipca na stepach Kazachstanu.

Order Orla Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.