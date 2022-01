Lewica: wyrok TK w sprawie ETPC jest nieważny z mocy prawa, zanim jeszcze zapadł

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ETPC jest nieważny z mocy prawa, zanim jeszcze zapadł; obecność w składzie TK sędziego Mariusza Muszyńskiego spowoduje, że ten wyrok nie będzie uznawany przez instytucje Rady Europy i Unii Europejskiej - ocenił poseł Andrzej Szejna (Lewica).

We wtorek Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozpatrywanie na rozprawie wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który dotyczy kwestii możliwości oceny statusu polskich sędziów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zajmuje się nią w składzie pięciorga sędziów pod przewodnictwem sędziego Stanisława Piotrowicza. Sprawozdawcą jest wiceprezes TK Mariusz Muszyński; w składzie znaleźli się jeszcze sędziowie: Krystyna Pawłowicz, Wojciech Sych i Andrzej Zielonacki.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek pod budynkiem TK posłowie Lewicy - Krzysztof Śmiszek, Andrzej Szejna oraz Tomasz Trela podkreślali, że sprawa, którą zajmuje się dzisiaj TK dotyczy każdej Polski i każdego Polaka.

"Dziś przed Trybunałem Julii Przyłębskiej toczy się tak naprawdę walka - walka o to, czy Polacy, którzy od 30 lat są w Radzie Europy, będą mogli składać swoje skargi i poszukiwać pomocy przed niezależnymi sądami. To nie jest zwykłe postępowanie, jedno z wielu. To postępowanie dotyczy każdej Polki i każdego Polaka, tutaj chodzi tak naprawdę o zagwarantowanie nam, Polakom, możliwości odwoływania się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu" - powiedział Śmiszek.

Szejna stwierdził, że "Trybunał Konstytucyjny sankcjonował już łamanie praw kobiet, sankcjonował niewykonywanie przez rząd PiS wyroków TSUE - dzisiaj przyszedł czas na Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego celem jest ochrona praw człowieka w Europie, w tym w Polsce".

Według posła Lewicy prokurator generalny Zbigniew Ziobro uważa, że art.6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności "mówiący o prawie do rzetelnego procesu przed sądem bezstronnym i niezależnym, ustanowionym na mocy ustawy, jest niezgodny z polską konstytucją".

"Jak można traktować poważnie Trybunał obradujący pod przewodnictwem sędziego Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego, wieloletniego aparatczyka PiS? Jak można poważnie traktować Trybunał, który orzeka w składzie z panią Pawłowicz, wieloletnią działaczką PiS, a wreszcie, co najważniejsze, jak można poważnie traktować Trybunał i wyrok, który tu zapadnie, kiedy w składzie orzeka pan sędzia Muszyński - dubler, sędzia nielegalny" - mówił Szejna.

"Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego: ten wyrok jest nieważny z mocy prawa, nawet zanim zapadł - wiemy o tym i chcemy to podkreślić. Dlatego, że obecność pana sędziego Muszyńskiego, który właśnie przez ETPCz został uznany za sędziego nielegalnego, oznacza, że ani Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, ani Rada Europy, ani ETPCz i instytucje Unii Europejskiej nie będą uznawać tego wyroku" - powiedział poseł Lewicy.

Zbigniew Ziobro w swoim wniosku chce stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym umożliwia on ETPC przeprowadzenie kontroli statusu sędziów krajowych. Wniosek trafił do TK w połowie listopada ub.r. Przed kilkoma dniami został uzupełniony.

Wniosek Ziobry w tej sprawie jest związany z kilkoma wyrokami, które w ostatnim czasie wydał ETPC. W początkach listopada ub.r. ETPC orzekł w sprawie skargi złożonej przez dwoje polskich sędziów - Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka. Skarżący ubiegali się o stanowiska sędziowskie, ale nie otrzymali na nie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictw, decyzja nie uległa zmianie po odwołaniu do SN. Skarżący wskazywali, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała ich odwołanie, nie jest niezależna i niezawisła, ponieważ składa się z sędziów rekomendowanych przez KRS.

Do sprawy przyłączył się także Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Wniósł on o umorzenie sprawy z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. "Kontrola taka jest niedopuszczalna z uwagi na określony w konstytucji zakres kompetencji TK, która nie obejmuje możliwości badania aktów stosowania prawa" - ocenił RPO.

Jednocześnie RPO w końcu zeszłego roku złożył wniosek o wyłączenie z tej sprawy sędziego sprawozdawcy Mariusza Muszyńskiego, który w jego ocenie został wybrany do TK "z naruszeniem prawa".

Sędzia Muszyński to jedna z trzech osób, które pod koniec listopada 2015 r. (kadencja 2015-2019) zostały wybrane do TK w miejsce sędziów wskazanych jeszcze przez Sejm poprzedniej kadencji (2011-2015). TK uznał wówczas wybór dokonany w Sejmie kadencji 2011-2015 za prawidłowy; ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński przez kilka miesięcy nie dopuszczał trzech nowych sędziów do orzekania. Zostali oni w pełni włączeni do składu TK 20 grudnia 2016 r., w dniu w którym prezydent Andrzej Duda powierzył Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa TK.

Kilka lat temu spółka Xero Flor poskarżyła się do TK na przepisy Prawa łowieckiego, które doprowadziły do niekorzystnego sądowego rozstrzygnięcia. TK sprawę umorzył, a decyzję podpisał sędzia Muszyński. ETPC przychylił się do argumentacji firmy i uznał, że w polskim TK orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa.

Na ten wyrok europejskiego trybunału prokurator generalny wskazywał we wniosku skierowanym do TK, w którym zwrócił się o zbadanie konstytucyjności przepisu Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w jakim pozwala ona ETPC na dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK. W listopadzie ub.r. TK orzekł, że przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyznaje ETPC kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów TK jest niezgodny z konstytucją.