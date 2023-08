Lewica zaprezentowała kandydata do Senatu; KO: państwo PiS działa tylko dla swoich

W okręgu 26 obejmującym obszar pow. zgierskiego, pabianickiego i łaskiego kandydatem do Senatu będzie Marcin Karpiński - poinformowali we wtorek politycy Nowej Lewicy. Parlamentarzyści KO zapowiedzieli zaś w Gdańsku, że będą pokazywać, jak państwo PiS działa, ale tylko dla swoich.

W Zgierzu k. Łodzi politycy Nowej Lewicy poinformowali we wtorek, że w ramach paktu senackiego w okręgu 26 obejmującym obszar pow. zgierskiego, pabianickiego i łaskiego kandydatem do Senatu będzie Marcin Karpiński. Współprzewodniczący Nowej Lewicy w woj. łódzkim Tomasz Trela zaapelował do liderów pozostałych opozycyjnych partii o wspieranie obecnego radnego powiatu zgierskiego w ubieganiu się o mandat senatora. Zaznaczył, że do głosowania na Karpińskiego opozycja będzie przekonywać również wyborców, którzy cztery lata temu zagłosowali na kandydata PiS.

"Mój rodowód jest głównie samorządowy i myślę, że samorząd w izbie wyższej nie od dziś jest na pierwszym miejscu. To wielkie wyzwania i wielkie potrzeby przywrócenia definicji, czym jest samorząd. Bo dziś jest on tylko z nazwy. Rozdawane czeki, a właściwie weksle bez pokrycia, brak kompetencji, brak możliwości finansowych, odpowiedniego oprzyrządowania prawnego - od tego są właśnie posłowie i senatorowie, żeby zapewnić to samorządowcom" - powiedział Karpiński.

W stolicy Wielkopolski działacze Konfederacji ogłosili we wtorek, że ich kandydatem do Senatu w okręgu obejmującym powiat poznański (nr 90), jest Marcin Kuskiewicz - informatyk, prezes poznańskiego okręgu partii Nowa Nadzieja. "Państwo nie jest bogate tym, im więcej zabierze mieszkańcom. Państwo jest bogate bogactwem swoich mieszkańców i właśnie w tym chcemy wspierać mieszkańców powiatu poznańskiego reprezentując ich w Senacie RP" - powiedział kandydat.

We wtorek przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów KO Agnieszki Pomaskiej, Barbary Nowackiej, Jerzego Borowczaka oraz przewodniczącego Klubu Parlamentarnego KO Borysa Budki. Tematem briefingu była "Kasa dla swoich, dla obywateli zrzutki".

Budka powiedział, że politycy KO będą pokazywać, jak państwo PiS działa, ale tylko dla swoich. "Na propagandę w reżimowych mediach, w reżimowej telewizji wszyscy obywatele zrzucają się już powyżej 3 mld zł, a to nie wszystko, bo widzieliśmy w tych słynnych mailach, które są ujawniane co jakiś czas, że wystarczy napisać do odpowiedniego pisowskiego polityka by dostać 4 mln zł na badania, jeżeli jakiś działacz PiS-u ma problemy finansowe, by sfinansować najgorszy hejt, najgorszą nienawiść na tych, którzy próbują się władzy postawić" - mówił Budka i podkreślił, że to oburzające, iż w centrum Europy, kraju UE stosowane są metody, których nie powstydziłby się Putin, Orban czy Łukaszenka.

Zdaniem opozycyjnych kandydatów do sejmu w woj. łódzkim z KO wiele inwestycji samorządowych w regionie nie zostało zrealizowanych, bo nie ma pieniędzy z blokowanego przez UE Krajowego Planu Odbudowy. Winę za to ponosi rząd - podkreślali we wtorek ubiegający się o reelekcję w regionie poseł KO, były lider SLD w Łodzi Dariusz Joński oraz poseł KO, dawny rzecznik prasowy rządu PO-PSL Cezary Tomczyk.

"Miasto Łódź złożyło wnioski na prawie pięć i pół miliarda złotych wnioski, które można byłoby finansować z pieniędzy unijnych. Nie możemy tego realizować bo są zablokowane pieniądze z KPO" - mówił Joński. "Od ośmiuset czterdziestu dni pieniądze z KPO mogłyby pracować w polskiej gospodarce, mogłyby być realizowane duże inwestycje" - zaznaczył Tomczyk.

Podczas konferencji na głównej ulicy miasta kilkoro łodzian zaczęło komentować jej przebieg. "Brednie opowiadają, brednie" - krzyczała jedna z kobiet. Remigiusz Książkiewicz, który przedstawił się jako społecznik, zadał posłom KO pytanie o ich reakcję na pracę obecnych władz Łodzi rządzonej od 13 lat przez Platformę Obywatelską i Nową Lewicę. "Co panowie uczyniliście, aby sprawdzić, co robi urząd miasta z patodeweloperką?" - pytał. "Mam podejrzenie, że w łódzkim urzędzie funkcjonuje grupa korupcyjna" - mówił Książkiewicz. "Jeśli pan ma informację o przestępstwie proszę to zgłosić" - radził Joński. "Zgłaszałem do wszystkich organów ścigania. Pisałem też do pana Tuska, który jest liderem partii rządzącej miastem. Bez skutku" - odpowiedział mężczyzna.

26 lipca br. łódzcy posłowie PiS minister ds. samorządów Włodzimierz Tomaszewski i Marek Matuszewski poinformowali, że władze miasta hamując przyjmowanie dotacji na inwestycje miejskie doprowadziły Łódź do utraty setek milionów złotych. Parlamentarzyści PiS nie zostali wówczas wpuszczeni nawet do sekretariatu prezydent Hanny Zdanowskiej (PO). "We władzach samorządowych Łodzi jest niekompetencja, tu są niejasne powiązania - chociażby sprzedaże działek, które są o wiele więcej warte" - argumentował pod koniec lipca poseł Matuszewski.