Lewica złożyła projekt ustawy ws. obowiązku szczepień przeciw Covid-19

Lewica złożyła w poniedziałek w Sejmie projekt ustawy ws. obowiązku szczepień przeciw Covid-19 dla dorosłych - przekazał rzecznik klubu Marek Kacprzak. Projekt zakłada także wyłączenie z lockdownu firm, w których wszyscy pracownicy są zaszczepieni.

W niedzielę Lewica przedstawiła projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla osób dorosłych; osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny.

Jak podkreśla Lewica, Polsce dotychczas nie zastosowano efektywnych ograniczeń dla osób nieposiadających unijnego cyfrowego zaświadczenia Covid oraz nie wprowadzono obowiązku szczepień dla żadnej grupy.

Lewica powołuje się na przykład Austrii, gdzie zapowiedziano od lutego 2022 r. wprowadzenie obowiązku szczepień, i Niemiec, gdzie takie rozwiązania są planowane.

Zapowiedziane, zrobione! @__Lewica już oficjalnie złożyła projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach i o wyłączeniu zaszczepionych z obostrzeń. pic.twitter.com/TgY7XqTUpd — Marek Kacprzak (@MarekKacprzak) December 6, 2021

Obowiązek dla dorosłych

Pomoc dla Polaków

Jak mówił w niedzielę podczas zapowi1edzi złożenia projektu wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Lewica uważa, że pomoże on Polakom.



- Osoby dorosłe są zobowiązane do poddania się szczepieniom - mówił, przedstawiając założenia projektu, który Lewica złoży poniedziałek w Sejmie.



- Jeżeli będzie ktoś uchylał się od szczepień - uważamy, że powinien podlegać karze grzywny - podkreślał.



- Uważamy, że zakłady pracy i pracodawcy powinni mieć prawo do kontroli, kto jest zaszczepiony, a kto jest niezaszczepiony. Uważamy, że nie powinien być ogłaszany lockdown, a zakłady pracy, w których są wszyscy wyszczepieni, powinny pracować - wymieniał Czarzasty.



- Uważamy, że obligatoryjnie, bez względu na to, czy ktoś podlega grzywnie, czy ktoś nie podlega grzywnie, powinni być wyszczepieni pracownicy opieki zdrowotne i DPS-ów, szkół oraz żłobków - dodał.



Poseł Lewicy Adrian Zandberg mówił w niedzielę, że aby odzyskać kontrolę nad sytuacją w służbie zdrowia potrzebne są obowiązkowe szczepienia, paszporty covidowe i ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Pracownicy - jak zaznaczył - powinni mieć prawo odmówić wykonywania obowiązków w sytuacji, kiedy w miejscu pracy nie jest im zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne.