Libin-Libera o odznaczeniu Orderem Orła Białego: to zobowiązanie

Przyjmuję to odznaczenie jako zobowiązanie do dalszych wysiłków na rzecz wzbogacenia polskiego piśmiennictwa - mówił pisarz Antoni Libin-Libera, odznaczony przez prezydenta Orderem Orła Białego. Historyk Antoni Lenkiewicz, również odznaczony Orderem powiedział: Wszystkie moje działania były motywowane hasłem: "Bóg i ojczyzna".

Prezydent Andrzej Duda we wtorek, w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę.

"Wyróżnienie, które mnie dziś spotyka jest dla mnie ogromnym zaszczytem" - podkreślił Libin-Libera podczas uroczystości. "Przyjmuję to zaszczytne odznaczenie, traktując je jako zobowiązanie do dalszych wysiłków na rzecz wzbogacenia polskiego piśmiennictwa, zwłaszcza, że żyjemy w przełomowym momencie naszej historii" - podkreślił. Dziękował również prezydentowi i Kapitule Orderu za zaufanie i uznanie.

"Jako obywatel i jako Polak dziękuję" - powiedział Antoni Lenkiewicz. Jak podkreślił, ojczyzna jest wielką wartością i zobowiązaniem tych, którzy są obywatelami tej ojczyzny. Dodał, że wszystko w jego działaniach było motywowane hasłem: "Bóg i ojczyzna". "Polska nasza nich żyje" - dodał.

Antoni Libin-Libera - pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketta, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników - został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w pracy literackiej, w szczególności za osiągnięcia translatorskie oraz dialog z europejskim dziedzictwem kulturowym, za działalność w obronie wolności słowa w PRL i zaangażowanie na rzecz suwerennej RP.

Antoni Lenkiewicz - historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno-politycznej, prawniczej, filozoficznej i historycznej oraz książek biograficznych i monograficznych - został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL, a także zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP.