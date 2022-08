Lichocka: Cyfryzacja jest przyszłością radia

Najważniejsze podmioty komercyjne nie są zainteresowane spluralizowaniem rynku medialnego. Technologia cyfrowa DAB daje taką możliwość. Cyfryzacja jest przyszłością radia"- powiedziała członek członek Rady Mediów Narodowych, posłanka Joanna Lichocka (PiS) w rozmowie z Polskim Radio.

"Uważam, że działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by podjąć cyfryzację polskiego rynku radiowego są jak najbradziej zasadne. To się dzieje od lat w Europie Zachodniej i nie widać powodu, byśmy mieli zatrzymywać się w rozwoju rynku radiowego tylko na analogowym nadawaniu. DAB jest przyszłością, cyfrową formą nadawania - tańszą, bardziej ekologiczną i dającą dużo więcej miejsca dla rozgłośni radiowych. Przeszliśmy już cyfryzację sygnału cyfrowego. Teraz czas na radio" - powiedziała w rozmowie z Polskim Radio, posłanka Joanna Lichocka (PiS),

"Małe rozgłośnie będzie stać na przejście na technologie DAB+. Koncesja w paśmie FM jest dobrem rzadkim, jest ograniczona liczba tych częstotliwości. Dużo więcej możliwości daje nadawanie cyfrowe. Dla lokalnych i regionalnych rozgłośni jest to ogromna szansa. Jest to też szansa, dla tych wszystkich podmiotów, które w tej chwili nadają w internecie, a będą mogły rozszerzyć swoje możliwości na multipleksach DAB" - oceniła Lichocka.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada, że całkowite przejście z częstotliwości FM na cyfrowy DAB nastąpi do 2030 r.

"Największe stacje komercyjne, które mają częstotliwości na FM i dzięki temu, że mają to dobro rzadkie są monopolistami. DAB jest dla nich o tyle niepokojącą perspektywą, że wpuści więcej podmiotów na rynek i będzie większa konkurencja. Mówię tu o Radiu Zet, o wszystkich mediach Agory. To są podmioty, które nie są zainteresowane otwarciem, spluralizowaniem rynku radiowego. DAB+ daje taką możliwość. Cyfryzacja radia jest przyszłością. KRRiT proponuje, aby rok 2030 był momentem zakończenia transformacji cyfrowej radiofonii w Polsce. Jest to rozsądna propozycja. W systemie DAB lepiej słucha się muzyki, lepiej odbiera radio. Najważniejsze podmioty komercyjne nie są zainteresowane tą zmianą i ją hamują" - wyjaśniła posłanka, która od 2016 zasiada w Radzie Mediów Narodowych.

W Europie prace nad cyfrowym systemem nadawania zaczęły się w 1980 roku. Pierwszą stacją, która rozpoczęła nadawanie w formacie DAB, poprzedniku DAB+, był norweski nadawca publiczny NRK. W 1995 roku wystartował z cyfrowym kanałem muzyki klasycznej. Wkrótce potem cyfrowe nadawanie włączyły też brytyjska BBC i szwedzkie radio publiczne. Obecnie DAB+ staje się powoli przodującym formatem w Europie

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem nowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapytana przez prowadzącego Lichocka nie wskazała żadnej kandydatury na nowego przewodniczącego KRRiT. Obecna kadencja kończy się we wrześniu 2022. W skład rady wchodzi pięciu członków powoływanych na sześcioletnią kadencję. Senat już wybrał jednego kandydata, dwóch wybierze Sejm "Czekamy teraz na propozycję pana prezydenta" - powiedziała Lichocka. Prezydent wskazuje dwóch z pięciu kandydatów.