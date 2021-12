Lichocka: mam nadzieję, że problem ustawy medialnej w 2022 roku zostanie rozwiązany

Mam nadzieję, że problem luki prawnej w ustawie medialnej, która miała być usunięta nowelą zawetowaną przez prezydenta, zostanie w 2022 roku rozwiązany - powiedziała w piątek posłanka PiS Joanna Lichocka. Przyznała, że opowiada się za zaskarżeniem art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji do TK.

Posłanka PiS i członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka została zapytana w piątek w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce o sytuację po wecie prezydenta do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Lichocka przypomniała, że wypowiadała się pozytywnie o propozycji przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego, aby podjąć się zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego artykułu 35 ustawy o radiofonii i telewizji, mówiącego o warunkach udzielania koncesji na nadawanie. Dodała, że w tej sprawie trzeba poczekać na decyzje polityczne PiS.

"Może pan prezydent (Andrzej Duda) zaproponuje jakiś projekt, skoro dostrzega zagrożenia dla polskiego rynku medialnego" - powiedziała Lichocka, odnosząc się do weta prezydenta. "Ja bym chciała, aby prezydent wystąpił z takim projektem, którego potem pod wpływem protestów nie zawetuje" - dodała.

Podkreślała, że wyborcy prezydenta "po części mogą czuć się rozczarowani, bo (lider PO) Donald Tusk potem występuje i mówi, że ulica i zagranica to skuteczne narzędzie presji na pana prezydenta".

Posłanka PiS była pytana, czy zawetowana nowelizacja mogłaby mieć wpływ na relacje polsko-amerykańskie.

"Mnie się wydaje mało prawdopodobne, żeby to mogło zaważyć na relacjach polsko-amerykańskich, ponieważ to nie najlepiej świadczyłoby o sile tych relacji" - oceniła Lichocka. Przyznała zarazem, że prezydent mógł mieć jakieś poważne przesłanki swojej decyzji.

"W tym uzasadnieniu do weta pan prezydent o tych przesłankach do końca nie powiedział, raczej wydawało mi się, że to powielanie tej narracji, którą słyszymy ze stacji TVN" - zaznaczyła.

"Mam nadzieję, że ten problem zostanie w 2022 roku rozwiązany, uważam, że powinien być rozwiązany" - dodała Lichocka.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji udziały nieprzekraczające 49 proc.

19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.

Zawetowana nowelizacja zmieniała m.in. art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Według zapisów tego artykułu koncesje można przyznać podmiotom, w których udział kapitałowy osób zagranicznych nie przekracza 49 procent, nie dotyczy to jednak podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepisy art. 35 nie zabraniają udzielić koncesji także podmiotom zagranicznym w ramach EOG, jeśli są spółkami zależnymi od podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. M.in. zmiany tej ostatniej możliwości dotyczyła nowela.