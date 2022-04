Lichocka: wizyta prezydentów jest mocnym gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii będzie bardzo ważnym, wyraźnym i mocnym gestem wsparcia dla Ukrainy walczącej z barbarzyństwem rosyjskim o wolność i suwerenność – powiedziała w środę poseł PiS Joanna Lichocka.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował PAP w środę rano, że prezydent Andrzej Duda, w towarzystwie prezydentów Litwy Gitanasa Nausedy, Łotwy Egilsa Levitsa i Estonii Alara Karisa, przebywa na Ukrainie. Przywódcy jadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Lichocka na antenie Programu I Polskiego Radia była pytana m.in. o znaczenie tej wizyty. Posłanka podkreśliła, że jest ono ogromne.

"To jest wizyta, która po pierwsze jest symboliczna. Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii postanowili wesprzeć prezydenta Zełenskiego, wesprzeć Ukrainę w walce z Rosją. W czasie trwania działań wojennych udali się do Ukrainy" - wyjaśniła Lichocka. Zaznaczyła ponadto, że "to jest również akt osobistej odwagi tych polityków".

Wskazała także, że "to ma również ogromne znaczenie dla świata, dla opinii międzynarodowej".

"Trzeba robić wszystko, żeby zatrzymać Rosję i trzeba robić wszystko, żeby udzielić wsparcia Ukrainie - politycznego, militarnego, humanitarnego" - podkreśliła.

Lichocka powiedziała, że "to jest bardzo ważna sprawa". "Cieszę się, że do tej wizyty dochodzi, że udało się ją zorganizować" - zaznaczyła. Wyraziła ponadto nadzieję, że ta wizyta "będzie bardzo ważnym, wyraźnym i mocnym gestem dla walczącej o wolność i suwerenność z barbarzyństwem rosyjskim Ukrainy".

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie będzie pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydenci Duda i Nauseda ostatni raz widzieli się z Zełenskim w Kijowie w przededniu wojny.

W połowie marca do Kijowa udali się premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje.

W ubiegłym tygodniu wizytę w Kijowie złożyli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef dyplomacji UE Josep Borrell. Politycy ci udali się także do znajdującej się ok. 20 km od Kijowa Buczy, gdzie wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni wojennych na cywilnej ludności miasta. W wizycie uczestniczył także premier Słowacji Eduard Heger. Również w ubiegłym tygodniu Kijów odwiedził premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.