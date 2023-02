Lichocka: wspólnie z Ukrainą jesteśmy w stanie przeciwstawić się imperium zła

Ukraina pokazuje przywiązanie do wartości prawie nieobecnych w lewicowo-liberalnej Europie - pokazuje czym jest odwaga, determinacja w obronie własnego państwa, umiłowanie wolności. Wspólnie z Ukrainą możemy przeciwstawić się imperium zła - oceniła posłanka PiS Joanna Lichocka w Polskim Radiu.

"Rosja posuwa się do zbrodni wojennych i ataków na ludność cywilną, niszcząc infrastrukturę: szkoły, żłobki, szpitale, elektrownie od pierwszego dnia wojny.

Rosyjskie zbrodnie przeciwko ludności są dokumentowane" - mówiła Lichocka. "W Polsce trwa dokumentowanie tych zbrodni; są zbieranie i spisywane świadectwa. To robi Instytut Pileckiego, pani prof. Magdalena Gawin rozpoczęła ten proces. To jest wkład Polski w późniejsze rozliczanie rosyjskich zbrodniarzy" - podkreśliła.

"Prezydent Biden zapowiedział w Warszawie, że zbrodniarze zostaną ukarani. Ukraińcy mają sprawiedliwe oczekiwanie, że wszystkie bestialstwa zostaną nazwane, policzone i ukarane" - powiedziała w piątek w "Sygnałach dnia" Joanna Lichocka.

"Rosja jest przyzwyczajona do bezkarności. Mam wrażenie, że ta pobłażliwość zachodu na skutek zbrodni na Ukrainie będzie teraz znacznie mniejsza" - oceniła posłanka PiS. "Teraz nie ma mowy o tym, że Rosję można traktować jak normalne państwo. To jest państwo zbrodnicze. To jest dla wszystkich oczywiste, tylko nie wszyscy wyciągają z tego tak szybkie i dalekie konsekwencje, jak byśmy tego oczekiwali" - mówiła Lichocka. "Rosja musi zostać pokonana i rozliczona - to jest warunkiem sprawiedliwego i trwałego układu geopolitycznego, który wyłoni się po wojnie - podkreśliła.

Posłanka oceniła, że "OBWE staje się organizacją, która mija się ze swoim powołaniem - gdy przedstawiciele zbrodniczego państwa przyjeżdżają na zimową sesję tej organizacji". "Państwa takie jak Austria mają pewien problem z twardym stosunkiem wobec Rosjan i Rosji. To proces, który jeszcze potrwa. Warto głośno o tym mówić i głośno protestować" - powiedziała.

"Rosja robi to, na co pozwalają jej organizacje jak OBWE czy ONZ. Ma swoich sojuszników na świecie. Nie udaje się jej złamać jedności NATO i wsparcia dla Ukrainy. Rosja liczyła, że kraje jak Niemcy czy Austria będą bierne, że będą nawoływać do pokoju, żeby Ukraina za wszelką cenę zawarła pokój na warunkach Moskwy" - mówiła Lichocka. "Putin przeliczył się także, nie doceniając bohaterstwa Ukraińców. Ukraina pokazuje Europie Zachodniej, czym jest odwaga, czym jest determinacja w obronie własnego państwa" - dodała.

"Ukraina pokazuje mocne przywiązanie do wartości, które w lewicowo-liberalnej Europie prawie nie występuje. Ta wojna powoduje przebudzenie cywilizacji europejskiej, której Ukraińcy pokazują, czym jest walka o wolność, umiłowanie tej wolności, bohaterstwo" - oceniła.

"Jesteśmy narodem, który pokazał że możemy dokonać wielkich czynów. Oni walczą za nas. Powinniśmy być dumni, że otworzyliśmy serca. Z tego wyrasta nasza siła. Wspólnie z Ukrainą jesteśmy w stanie przeciwstawić się imperium zła" - podsumowała Lichocka.