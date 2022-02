Lichocka: z szacunkiem przyjmujemy inicjatywę prezydenta ws. SN, ale mamy własny projekt

Z szacunkiem przyjmujemy inicjatywę prezydenta ws. Sądu Najwyższego, ale mamy własny projekt, który ma zapewniać pewną stabilność polskiego prawa; myślę, że to on powinien być podstawą do dalszej pracy nad reformą sądownictwa - powiedziała w piątek posłanka PiS Joanna Lichocka.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że składa do Sejmu projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym m.in. proponuje likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Lichocka mówiła w piątek w Polskim Radiu 24, że politycy PiS z szacunkiem przyjmują inicjatywę prezydenta. "Pan prezydent Andrzej Duda ma, oczywiście, inicjatywę ustawodawczą i jeżeli uważa, że należy podjąć działania, które rozwiążą jakiś problem, to z taką inicjatywą występuje i my na pewno bardzo uważnie będziemy ten projekt analizować, ale tak jak wczoraj już przedstawiciele PiS mówili, jak rzeczniczka partii mówiła, my - w sensie rząd Zjednoczonej Prawicy - mamy własny projekt. Kończą się nad nim prace w rządzie. Są już uzgodnienia daleko idące" - zaznaczyła.

Według posłanki, projekt, "który jest opracowywany, ma zapewniać pewną stabilność polskiego prawa, pewną ciągłość tych decyzji, które już zostały podjęte". "Myślę, że to on będzie, powinien być podstawą do pracy dalszej nad reformą sądownictwa. Ale - oczywiście - to właśnie jest dyskutowane w środowisku politycznym PiS i na efekt tej dyskusji prawdopodobnie niezbyt długo przyjdzie nam czekać, bo na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu prawdopodobnie rozpoczną się prace. To jest inicjatywa prezydenta, którą prezydent dobitnie umotywował, że należy już przeciąć pewien spór, który toczymy z Komisją Europejską, ale poczekajmy na to, jak oba projekty będą w Sejmie i rozpoczniemy nad tym prace" - powiedziała.

Zgodnie z prezydencką propozycją zmian w ustawie o SN, obecna Izba Dyscyplinarna ma zostać zlikwidowana; sędziowie zasiadający obecnie w Izbie Dyscyplinarnej mają mieć stworzoną przez I Prezesa SN możliwość przejścia do innej izby SN, a także możliwość przejścia w stan spoczynku.

Powstać ma natomiast w SN Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z prezydencką propozycją spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów SN, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50 proc. ich normalnego pensum sędziego.