Lider KO: apeluję do prezydenta o szybkie decyzje; demokratyczne partie są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju

Zwracam się z gorącym apelem do prezydenta Andrzeja Dudy; prosiłbym o energiczne i szybkie decyzje - powiedział we wtorek lider KO Donald Tusk. Jak zaznaczył, demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili.

Donald Tusk w oświadczeniu transmitowanym w mediach społecznościowych dziękował Polakom za to, że tak licznie i z determinacją zagłosowali.

Zwrócił się także do prezydenta Andrzeja Dudy. "Zwracam się z gorącym apelem do pana prezydenta: ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów, także prosiłabym pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje wygrały demokratyczne partie, są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili" - powiedział.

Przypomniał, że zgodnie z konstytucją to prezydent odpowiada za proces przekazania władzy. "Panie prezydencie, ludzie czekają, choć by nauczyciele, na te 30 procentowe podwyżki, czy sfera budżetowa" - powiedział.

Dodał, że "szybkie decyzje oznaczają poczucie ulgi i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali".

We wtorek po godz. 9 Państwa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu ze 100 proc. obwodowych komisji. Według tych danych w niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc.; KO - 30,70 proc.; Trzecia Droga - 14,40 proc.; Nowa Lewica - 8,61 proc.; Konfederacja - 7,16 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. - wynika z danych PKW opublikowanych we wtorek rano.