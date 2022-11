Lider Lewicy po RBN: trzeba uspokajać sytuację i nie szukać sensacji

W obecnej sytuacji opozycja i strona rządząca powinna starać się mówić jednym głosem, nie szukać sensacji i uspokajać sytuację; ludzie muszą wiedzieć, że taki wypadek jak w Przewodowie mógł się wydarzyć - powiedział wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu RBN.

O zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zdecydował we wtorek późnym wieczorem, po informacji o eksplozji we wsi Przewodów na Lubelszczyźnie. We wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

Po zakończeniu RBN w środę Czarzasty ocenił w rozmowie z mediami, że "to było dobre spotkanie". "Wydaje się, że zarówno opozycja, jak i strona rządząca w sytuacji takiej, jaka się wydarzyła, powinna starać się mówić jednym głosem, bo to jest kwestia odpowiedzialności. Nie ma co szukać dziury w całym, trzeba mówić spokojnie i uspokajać sytuację" - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że najprawdopodobniej rakieta, która uderzyła po polskiej stronie granicy, była ukraińska. "Trzeba podkreślić jedną rzecz - bardzo stanowczo i bardzo twardo: wojnę wywołała Rosja. Gdyby nie zmasowany atak ok. 100 rakiet wczoraj, to ten wypadek by się nie zdarzył. Nie ma co szukać tutaj sensacji" - zaznaczył Czarzasty.

Poinformował, że RBN została wyjaśniona polityka informacyjna ze strony prezydenta i rządu. "Zwróciliśmy uwagę, że wszystkie te rzeczy powinny być opowiadane krok po kroku całemu społeczeństwu. Ludzie muszą wiedzieć, że to się mogło zdarzyć, że byliśmy gotowi i jesteśmy mimo wszystko gotowi do obrony naszych granic, że jest komunikacja z naszymi sojusznikami" - wskazał polityk.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.