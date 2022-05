Lider Ligi Matteo Salvini chce pojechać do Moskwy

Lider współrządzącej Włochami prawicowej Ligi Matteo Salvini oglosił, że zamierza pojechać do Moskwy. Jak wyjaśnił w wywiadzie dla dziennika "La Stampa", chciałby, aby doszło do spotkania papieża Franciszka z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

W wywiadzie dla radia RAI w sobotę Salvini zastrzegł: "Nie ma pewności, czy pojadę. Pracujemy nad tym". Dodał, że pojedzie do Moskwy, jeśli będzie to przydatne; "a pewności nie ma".

"To nie będzie podróż dla przyjemności. Pojadę, jeśli się to przyda. Nie pojadę w imieniu rządu. Dołożę moją cegiełkę"- mówił przywódca Ligi.

Na łamach "La Stampy" wyjaśnił zaś: "Moim obowiązkiem jest to, by zrobić wszystko, by spróbować wnieść wkład na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju używając najsilniejszej broni: dyplomacji".

Podkreślił, że chciałby pojechać także do Kijowa. Wyznał, że byłby szczęśliwy, "gdyby prezydent Putin zgodził się spotkać z papieżem Franciszkiem".

"Dołożę wszelkich możliwych starań, by do tego doszło"- zapewnił.

Jednocześnie Salvini zapowiedział, że przed ewentualną podróżą przeprowadzi wszystkie niezbędne rozmowy, przede wszystkim z premierem Włoch Mario Draghim.

Ogłoszenie planów podróży do Moskwy wywołało ostrą krytykę, zwłaszcza w szeregach koalicyjnej centrolewicowej Partii Demokratycznej.

Jej lider Enrico Letta powiedział: "Salvini zapowiedział, że pojedzie do Moskwy. To mnie nie dziwi".

"Pojedzie tam, gdzie naturalnie bije jego serce, od początku, od zawsze"- stwierdził odnosząc się do prorosyjskich sympatii polityka.

Minister obrony Lorenzo Guerini poproszony o komentarz oświadczył: "Nie komentuję hipotez o podróżach raczej niemożliwych".