Lider PO: bezpieczna ekologicznie i klimatycznie Polska i planeta wymagają kompetencji, odwagi i wizji

Bezpieczna ekologicznie i klimatycznie Polska i nasza planeta wymagają kompetencji, energii, odwagi, wizji i sprawczości; od dziś musimy budować synergię międzypokoleniową - powiedział w czwartek lider PO Donald Tusk.

Podczas konwencji programowej Platformy Obywatelskiej poświęconej klimatowi, ochronie środowiska i energetyce Tusk zwrócił się do "wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce", którzy nie mają mentalnych i politycznych barier, o wspólną walkę o czystą planetę i czystą Polskę.

"Czysta, zielona planeta. Czysta, jasna, ciepła, zielona Polska - to są konkretne decyzje, które wymagają gruntowanej zmiany politycznej" - podkreślił Tusk.

"Myliliśmy się, nie doceniając kwestii ochrony klimatu, ochrony środowiska. Mówię o tym dlatego, że taki uczciwy rachunek sumienia, jeśli chodzi o ostatnie kilkadziesiąt lat, jest potrzebny wszystkim bez wyjątku: politykom, działaczom, tym, którzy chcą Polskę i planetę ratować przed zagrożeniami klimatycznymi i ekologicznymi" - powiedział lider PO.

Tusk podkreślił, że jest to także czas naprawy tej sytuacji, do której - jego zdaniem - konieczna będzie synergia międzypokoleniowa. "Trzeba budować synergię między tymi, którzy, paradoksalnie, mimo młodego wieku najgłośniej i najszybciej zareagowali na fundamentalne zagrożenia dla planety i środowiska. Do tego chcemy dołożyć maksymalne umiejętności i możliwości wszystkich generacji" - mówił.

"Bezpieczna ekologicznie i klimatycznie Polska i planeta wymaga kompetencji, energii, odwagi, wizji i sprawczości" - zaznaczył Tusk. "Jeśli czujemy się, a czujemy się, odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za przyszłość naszych dzieci i wnuków (...) to musimy bezwzględnie ten rachunek sumienia, a następnie synergię międzypokoleniową, między kompetencjami, odwagą, wizją i sprawczością, budować od dziś" - oświadczył lider PO.

Podczas przemówienia Tuska na scenę weszła aktywistka trzymająca transparent z napisem: "gaz ziemny to broń dyktatorów".

Szef PO w reakcji na to, dał znać, żeby kobieta mogła pozostać na scenie. "Śmiało, może pani podejść bliżej" - powiedział.

Odnosząc się do hasła z transparentu aktywistki, że "gaz ziemny to broń dyktatorów", Tusk powiedział, że można tę myśl nawet rozwinąć. "Nie ma w tym przypadku i historia Polski ostatnich lat moim zdaniem pokazuje tak w pigułce, że ci, którzy opowiadają się za autorytaryzmem czy dyktaturą, ci którzy opowiadają się za ciemnymi, ciasnymi ideologiami, ci którzy chcą upaństwowić nasze życie, ci którzy chcą wepchnąć naszą szkołę, nasze dzieci w głębię przesądów i braku refleksji nad światem, oni też wszyscy od lat wypierają problem zagrożenia klimatycznego, oni od lat wypierają problem brudnych rzek, wycinania lasów, albo są sprawcami zatruwania rzek czy wycinania lasów" - mowił.

Ocenił, że nie jest to tylko problem Polski. "Ta ideologia wymierzona przeciwko wolności człowieka, ideologia wymierzona przeciwko prawom kobiet, ideologia wymierzona przeciwko prawom mniejszości, ideologia wymierzona przeciwko decentralizacji, samodzielności, samowystarczalności wspólnot lokalnych, to wszystko łączy ludzi i siły polityczne, którzy równocześnie zawsze opowiadają się za autorytaryzmem, dyktaturą, a nie demokracją" - dodał.