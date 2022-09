Lider PO: kobieta powinna podejmować decyzję o swojej ciąży, a nie działacz PiS-u czy biskup

Kobieta powinna podejmować decyzję o swojej ciąży, a nie działacz partyjny PiS-u czy biskup; dlatego będę oczekiwał od każdego kandydata PO w wyborach do parlamentu - niezależnie, jak szeroka to będzie lista - by respektował przyjęte na siebie zobowiązania w tej kwestii - oświadczył lider PO Donald Tusk.

Lider PO Donald Tusk w środę podczas debaty z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, która odbyła się w ramach Campusu Polska Przyszłości poruszył temat aborcji. "Pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy Sejmowi ustawę, zakładającą, że aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety" - oświadczył.

Do tych słów nawiązali dziennikarze na czwartkowej konferencji prasowej w pomorskiej Rumi, pytając lidera PO, jaki sygnał chciał wysłać do własnych posłów w kontekście budowania przyszłych list wyborczych; pytali też, czy to zmniejsza szanse na wspólne listy wyborcze PO z PSL i Polską 2050 Szymona Hołowni, gdyż ich pogląd na zmianę prawa aborcyjnego jest inny.

Tusk przypomniał, że od pierwszych dni, kiedy powrócił do polskiej polityki, jest rzecznikiem jednej listy opozycji w wyborach do parlamentu. "I tutaj nic się nie zmieniło" - zapewnił.

"Natomiast ja odpowiadam za słowa, deklaracje i zobowiązania, jakie Platforma Obywatelska przyjęła na siebie, w tym te, dotyczące prawa kobiet i prawa do legalnej aborcji do 12 tygodnia" - zastrzegł. Dodał, że w momencie, gdy wrócił do polskiej polityki, program PO w tej kwestii był już sformułowany.

"Ja będę decydował, czy współdecydował o tym, kto będzie reprezentował Platformę w wyborach do parlamentu, do Sejmu i do Senatu. I bardzo mi zależy na tym, żeby słowa i deklaracje o tym, że to kobieta ciężarna i jej najbliższa rodzina, lekarz - żeby w tym trójkącie podejmowano decyzje o macierzyństwie i o losie kobiety, który czasami bywa dramatyczny w tej rzeczywistości, którą nam zgotowano" - podkreślił lider PO.

"Jeśli dzisiaj mówię otwarcie, że to kobieta powinna podejmować w pierwszym rzędzie decyzje o swoim macierzyństwie, o ciąży, a nie działacz partyjny PiS-u czy biskup, to mówię nie po to, żeby rzucać słowa na wiatr. I dlatego będę oczekiwał od każdego, kto będzie chciał kandydować z Platformy Obywatelskiej, niezależnie od tego, jak szeroka to będzie lista, aby respektował przyjęte na siebie zobowiązania" - podkreślił.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w poniedziałek na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie była debata między gospodarzem imprezy, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim (PO), a liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Obaj politycy wypowiadali się zgodnie w niemal wszystkich kwestiach, nieco poróżniło ich jedynie pytanie o aborcję.

Kosiniak-Kamysz powtórzył, że jest zwolennikiem powrotu do stanu prawnego sprzed wyroku TK z października 2020 roku (gdy dopuszczalne było przerywanie ciąży także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu), a po drugie jest zwolennikiem referendum w tej sprawie. "Mądrzejsze jest czasem zapytać szerszego grona, niż zdawać się na głos 460 posłów, w tym większości mężczyzn. W sprawach kobiet lepiej, jak zdecyduje większa grupa niż około 150 posłanek" - argumentował prezes PSL.

W środę w trakcie debaty na Campusu Polska Przyszłości, Tusk przyznał, że słuchał campusowej debaty Trzaskowskiego z liderem Polski2050 Szymonem Hołownią i szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, więc ma świadomość, że sprawa aborcji będzie "dużym wyzwaniem". "Bardzo dużo od was zależy czy skłonimy partnerów do przyjęcia naszych priorytetów w tej kwestii i nie będziemy podejmowali ryzyk np. związanych z referendum w tej kwestii" - zaznaczył Tusk. Podobnie, dodał, będzie z ustawą o związkach partnerskich.