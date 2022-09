Lider PO: konsekwencje tych niby-referendów, nawet jeśli wiemy, że są hucpą, mogą być dramatyczne

Te niby-referenda, nawet jeśli wiemy, że są kompletną hucpą, to ich konsekwencje mogą być dramatyczne. Mam nadzieję, że decyzje w tej sprawie Putina i groźby użycia broni nuklearnej, to na razie szantaż i blef, próba zastraszenia reszty świata - ocenił w piątek lider PO Donald Tusk.

Pytany na konferencji prasowej w Białobrzegach, "czy może skomentować pseudoreferenda na terenach zajętych przez Rosję na Ukrainie", Donald Tusk odpowiedział: "Nie ma tu co używać słowa referenda, ani nawet pseudo-referenda, bo jest to oczywiście taki bardzo brutalny akt gwałtu. To jest tylko okupacji terytoriów ukraińskich przez Rosję".

Według lidera PO, "to co jest istotą tych decyzji Putina, to jest to zagrożenie użycia broni i to przecież broni niekonwencjonalnej, broni nuklearnej". "O tym już mówi cały świat, bo w tej doktrynie rosyjskiej, jeśli ktoś atakuje terytorium Rosji, no to odpowiedzią jest rosyjski atak nuklearny" - podkreślił.

W obecnej sytuacji, jak ocenił Tusk, "na razie - a taką mam nadzieję - jest to szantaż, jest to blef". "Jest to próba zastraszenia reszty świata, że jeśli Ukraina będzie postępowała i dalej wyzwalała części okupowane, że Rosja zdecyduje się na użycie broni nuklearnej" - sprecyzował.

Jednak - jak zwrócił uwagę - "najpoważniejszy analitycy i najważniejsi politycy, w tym liderzy NATO, nie ukrywają już dzisiaj, że ta obawa użycia broni nuklearnej przez Rosję, ona staje się bardziej realna, niż kiedykolwiek wcześniej". "Więc pod tym względem to jest śmiertelnie poważny problem, te niby-referenda, nawet jeśli wiemy, że one co do istoty są kompletną hucpą. Ale konsekwencje tego mogą być rzeczywiście dramatyczne" - ocenił lider PO.

Rosyjskie władze zapowiedziały na piątek aneksję okupowanych terenów na południu i wschodzie Ukrainy, usankcjonowaną w wyniku nielegalnych referendów. Nigdy nie uznamy roszczeń Kremla wobec terytorium sąsiedniego państwa - zadeklarował w czwartek prezydent USA Joe Biden, cytowany przez BBC.

"Stany Zjednoczone nie zaakceptują tego, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. (...) Te tak zwane referenda były absolutną fikcją. Rezultaty zostały sfabrykowane w Moskwie. Prawdziwa wola Ukraińców jest widoczna każdego dnia, kiedy poświęcają swoje życie, by zachować niepodległość swojego kraju i bronić wolności. Dążenie Putina do (realizacji) imperialnych ambicji jest rażącym pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych oraz podstawowych zasad suwerenności i integralności terytorialnej" - oświadczył amerykański przywódca.

Prezydent Rosji Władimir Putin wydał w czwartek wieczorem dekrety uznające obwody chersoński i zaporoski za "suwerenne i niepodległe państwa". Decyzję tę ma zatwierdzić rosyjski parlament, a następnie oba terytoria, podobnie jak regiony doniecki i ługański, zostaną anektowane. Ceremonię na Kremlu, podczas której planowane jest m.in. wystąpienie Putina, zaplanowano na piątkowe popołudnie.

Decyzja Moskwy wywołała liczne reakcje zachodnich polityków i ekspertów, podkreślających, że "głosowanie" było rażącym złamaniem prawa międzynarodowego i nie miało nic wspólnego z demokratycznymi procedurami. Jak informowały ukraińskie władze i media, rosyjscy okupanci zmuszali mieszkańców podbitych terenów do udziału w pseudoreferendum, grożąc im bronią, a osoby odmawiające uczestnictwa były niekiedy wyrzucane ze swoich domów. Proces liczenia głosów przypominał inscenizację dla propagandowanych środków masowego przekazu, a ogłoszone wyniki, według których "zjednoczenie" z Rosją poparło około 80-95 proc. mieszkańców, miały zostać zatwierdzone na Kremlu na długo przed "referendami".