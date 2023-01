Lider PO: zrobię wszystko, by lista wyborcza, którą będę współprowadził, była możliwie bogata i byśmy wygrali wybory

Jeśli inni liderzy nie dadzą się przekonać do wspólnej listy - a mam wrażenie, że podjęli błędną decyzję, żeby nie iść razem - to ja i tak postaram się zrobić wszystko, by ta lista, którą będę współprowadził, była możliwie bogata i żebyśmy wygrali wybory - mówił we wtorek lider PO Donald Tusk.

Tusk był pytany na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec, czy zastanawia się jak "przekonać nieprzekonanych"; dopytywano go czy skoro "słupki" wyborcze wahają się miedzy PO i PiS, to w pewnym momencie zabraknie tego jednego 1 proc. "Zawaliliście dwa razy wybory: prezydenckie i parlamentarne, za to mam do pana żal, że pozwolił pan na taką rzecz, żeście to przegrali (...) A jak znowu zabraknie tego jednego punktu, to znów pan spuści głowę. Czemu nie możecie się dogadać?" - pytał uczestnik spotkania, nawiązując do rozmów m.in. z politykami Polski 2050. Chciał wiedzieć, co lider PO zrobi, by opozycja poszła do wyborów razem.

Tusk odparł, że nie zna innej metody niż jeździć w różne miejsca i pilnować zasady, że spotkanie jest otwarte, a każdy może zadać swoje pytanie, nawet jeśli jest ono - jak mówił - "podyktowane przez PiS". Zaznaczył, że stara się, aby wszyscy którzy nie wykluczają głosowania, ale się wahają albo nie chce im się głosować, "na nowo odzyskali wiarę".

"Nie chcę być samochwałą, już jestem dojrzały facet. Ja nie przegrałem wyborów z Kaczyńskim. Osiem razy pod rząd wygrałem wybory z PiS-em i Kaczyńskim. Osiem razy z rzędu. Nie zwiesiłem głowy, było mi bardzo smutno. Oczywiście i przykro, ale nie zwiesiłem głowy po przegranej, bo byłem wtedy bezpartyjnym szefem Rady Europejskiej" - powiedział Tusk.

"Wróciłem do polityki, mimo że moja żona mnie zaklinała na wszystkie możliwe sposoby, żebym już nie pakował całej rodziny znowu w ten młyn, który nas naprawdę równo mieli, a ja mimo wszystko się uparłem, właśnie dlatego, bo głęboko wierzę w to, że skoro tyle razy mi się udało, później koleżankom i kolegom się nie udało, to moim obowiązkiem jest wrócić i spróbować jeszcze raz" - powiedział lider PO.

Zaznaczył, że w 2014 r. nie przewidywał, że "powstanie partia Razem, która zrobi wszystko by (do wyborów) pójść osobno i Lewica w ogóle nie weszła, a Bronisław Komorowski przegra wybory prezydenckie".

Tusk stwierdził, że obecnie jest "szefem partii, która sięga 30 proc."; ocenił, że choć to dużo, to zarazem zbyt mało, by czuć się pewnym zwycięstwa.

"I jako szef partii, która ma 30 proc. mówię do liderów innych partii, które mają 9, 8, 4, 5: +Słuchajcie, zróbmy coś razem, mimo, że to moja partia na tym bardzo dużo straci, bo ta premia rozłoży się na wszystkich, będziemy wygranymi+. I tak naprawdę to ja ponoszę ryzyko zapraszając ich nieustannie, każdego dnia: +zróbmy jedną listę" - podkreślał Tusk.

"Ja ich nie mogę zmusić, co ja im mam jeszcze powiedzieć? Skoro ja mówię: +razem wygramy na pewno, osobno postaram się wygrać, ale będzie o wiele trudniej+" - mówił. Podkreślał, że ustrój wyborczy w Polsce zakłada premię dla zwycięzcy wyborów; zaznaczył, że zwycięska będzie tylko jedna lista. Mówił, że jego zdaniem "im więcej będzie na tej liście, tym lepiej".

"Jeśli oni jednak nie dadzą się przekonać - mam wrażenie od kilkudziesięciu godzin, że podjęli decyzję, błędną decyzję, żeby nie iść razem - to ja i tak postaram się zrobić wszystko, by ta jedna lista była możliwie bogata - ta którą będę współprowadził z koleżankami i żebyśmy wygrali te wybory" - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że "szlag go trafia", iż nie działają "tak oczywiste argumenty, że razem mają od 48 do 50 proc". "Chcecie jakieś jedynki - proszę" - mówił lider PO. Ocenił, że według reszty liderów opozycyjnych najbliższe wybory są wygrane, a oni muszą się zastanowić, "kto co będzie miał po wyborach". "A ja im mówię, choć mam większą partię, niż oni wszyscy razem wzięci: +wybory nie są wygrane+" - podkreślił.

Tusk zaznaczył, że on "się nadzielił (funkcjami) w życiu" i niczego nie potrzebuje. "Dla mnie największą nagrodą będzie, jeśli w dniu wyborów się okaże, że jesteśmy wolni od PiS i od Kaczyńskiego, a później się możecie dzielić funkcjami i stanowiskami, nie mam problemu" - powiedział lider Platformy.