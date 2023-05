Lider Polski 2050: jesteśmy przeciwko waloryzacji 500 plus

Polska 2050 i PSL jesteśmy przeciwko propozycjom zgłoszonym przez PiS i PO dot. waloryzacji świadczenia 500 plus, które miałoby wynieść 800 złotych. W naszym przekonaniu dzisiaj nie ma przestrzeni do waloryzacji - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka.

We wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia ocenił w podcaście na Facebooku propozycje PiS i PO. "My i PSL jesteśmy przeciwko propozycjom zgłoszonym w takiej formie, w jakiej zostały zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Platformę Obywatelską. Uważamy, że dzisiaj szafowanie takimi obietnicami na pięć miesięcy przed wyborami nie jest do końca poważnym traktowaniem wyborców" - powiedział Hołownia.

Argumentował, że przede wszystkim trzeba zadać pytanie: komu należałoby zabrać pieniądze, by następnie rozdać je w formie 800+. Podkreślał również, że podniesienie świadczenia 500 plus będzie impulsem inflacyjnym. "W naszym przekonaniu dzisiaj przestrzeni do waloryzacji nie ma" - podkreślił.

Lider Polski 2050 odniósł się również do zapowiedzi Platformy o złożeniu w Sejmie projektu ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus. Poinformował, że jeśli projekt udałoby się wprowadzić pod obrady Sejmu "to wtedy razem z PSL-em szukalibyśmy rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do tego, żeby to prawo było sprawiedliwe".

"PSL ma propozycje wprowadzenia kryterium, że ta waloryzacja dotyczyłaby tylko osób pracujących. My chcielibyśmy połączyć to również z kryterium dochodowym" - poinformował Hołownia.

"Nie ma dzisiaj w Polsce miejsca na rozdawanie wszystkiego wszystkim. Dzisiaj mądre polskie państwo powinno pomagać tym, którzy rzeczywiście potrzebują, bo pomaga z naszych wspólnych pieniędzy, i ta pomoc powinna być mądra, celowana, nieskierowana do wszystkich po równo, tylko skierowana do tych, którzy będą w stanie z tych pieniędzy zrobić użytek, który posłuży nie tylko im, ale i nam wszystkim" - podkreślił.