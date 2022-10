Lider Polski2050: do czego państwu potrzebna Żabka; to jest paranoja

Do czego państwu jest dziś potrzebna sieć sklepów Żabka? To jest paranoja. Własność państwa powinna koncentrować się w obszarach krytycznie ważnych, takich jak energetyka, kwestie strategiczne - powiedział w piątek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Małpki jeszcze powinni kupić, jest taka sieć sklepów Małpka Express (sieć sklepów spożywczo-monopolowych istniejąca do 2018 r. - PAP). To bardzo pasowałoby do tego, co oni dzisiaj robią" - mówił Hołownia w TVN24.

W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Puławach m.in., że wśród zadań, które deklarował PiS "było +odbijanie+ tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zagranicznego i w ogromniej mierze nam się to udało". Dodał, że ten proces "w dalszym ciągu postępuje". "W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że te sieci elektryczne linii kolejowych, duże przedsiębiorstwo i mające też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione, właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. Ten sam fundusz (CVC Capital Partners - PAP) jest właścicielem Żabki. Te sklepy Żabki też być może zostaną odkupione" - powiedział.

W piątek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, pytany o plany ewentualnego upaństwowienia sieci Żabka ocenił, że "to jest bardzo poważny pomysł, na pewno byłoby więcej produktów w sieciach, które są dziś pod władztwem zagranicznych koncernów". "Jestem zdecydowanie na tak. Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka - jestem za repolonizacją" - mówił Kowalski.

Do kwestii tej nawiązał Hołownia. Jak zaznaczył, prezes PiS "do wyborów będzie jeszcze gadał, że wykupi te Żabki, punkty wyborcze postawi przy Żabkach, że będzie osobiście każdemu hot-doga tam wręczał, kto zagłosuje na PiS".

"Po co państwu jest dzisiaj Żabka? Ja już wielokrotnie pytam, po co jest mu na przykład fabryka cukierków Pszczółka, której jest posiadaczem i wiele innych rzeczy. Dziś własność państwa powinna koncentrować się w obszarach krytycznie ważnych, takich jak energetyka, jak kwestie strategiczne" - podkreślił Hołownia.

"To jest paranoja" - dodał. "Kupowanie, żeby wysłać prezesa Orlenu Daniela Obajtka na kolejne zakupy, jak już kupił gazety, kioski, paczkomaty, a teraz jeszcze prezesowi PiS ma przynieść Żabkę z hot-dogami" - mówił.

W czwartek prezes Obajtek informował, że PKN Orlen nie prowadzi rozmów i nie ma żadnych planów zakupu sieci Żabka. Skomentował w ten sposób pojawiające się spekulacje, że Orlen może znajdować się wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych przejęciem Żabki od amerykańskiego funduszu CVC.

"To znajdzie się jakiś inny Obajtek" - mówił Hołownia, gdy prowadzący rozmowę przywołał to stanowisko prezesa Orlenu.