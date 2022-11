Lider PSL: jest jedność między formacjami politycznymi w sprawach bezpieczeństwa

Dzisiaj pomiędzy formacjami politycznymi w Polsce w sprawach bezpieczeństwa panuje jedność. Czy utrzyma się dłużej, to zależy od nas; nie powinniśmy oswajać się z wojną, która toczy się tak blisko nas - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu RBN.

O zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zdecydował we wtorek późnym wieczorem, po informacji o eksplozji we wsi Przewodów na Lubelszczyźnie. We wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

"Jest jedność pomiędzy formacjami politycznymi w Polsce w sprawach bezpieczeństwa, w dniu dzisiejszym. Czy ona będzie utrzymana dłużej, czy znów przejdziemy do porządku dziennego nad tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zależy od nas. Uważamy, że nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego i oswajać się z wojną, która toczy się tak blisko nas i powinniśmy o tym cały czas pamiętać" - powiedział po posiedzeniu RBN w środę Kosiniak-Kamysz.

Ocenił, że przedstawione na RBN działania prezydenta i rządu są adekwatne do sytuacji. "Oczywiście, w trybie niejawnym wskazaliśmy też uwagi, co można by polepszyć, i mam nadzieję, że ten głos opozycji będzie słyszalny" - powiedział. Polityk zaznaczył także, że PSL podtrzymuje stanowisko, iż posiedzenia RBN powinny odbywać się regularnie.

"Trzeba też rozmawiać o modernizacji, która będzie odbywała się nie tylko w tej kadencje, ale i w przyszłych, a także bezpieczeństwie energetycznym - to są najważniejsze spawy, które dzisiaj łączą wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, ale także polityków zasiadających w parlamencie" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców przekazał także wyrazy współczucia rodzinom ofiar i mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego.

"To śmierć dwóch obywateli Rzeczypospolitej, naszych rodaków, i pozostaje niepowetowaną stratą dla najbliższych, ale i całej Polski, bo to cywilne ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę, które zginęły w wyniku działań prowadzonych przez Federację Rosyjską; gdyby nie był ostrzału Ukrainy, to nie byłoby użycia broni przeciwlotniczej" - zaznaczył.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.