Lider PSL: Jesteśmy otwarci na współpracę; po wyborach chcemy tworzyć wspólny rząd z partiami demokratycznymi

Jesteśmy otwarci na współpracę. Wspólny rząd jest możliwy z partiami demokratycznymi, my deklarujemy, że taki wspólny rząd po kolejnych wyborach chcemy tworzyć - mówił w czwartek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na wspólnej konferencji z liderem Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że PSL i Polska 2050 mają "plan dla Polski" dla tych, którzy chcą, by najbliższe wybory przyniosły zmianę. Podkreślał, że rozmowy obu formacji musiały trwać długo. "Żeby powstało coś wielkiego, musi być dobrze przygotowane. Żeby maszyna dobrze funkcjonowała, musi być dobrze przygotowana" - mówił.

"To połączenie dwóch środowisk politycznych - młodego ruchu i bardzo doświadczonej formacji, ugrupowań, które wyrastają z różnych korzeni, ale mają wspólne ideały i chcą razem iść razem nie po to, by budować swoją pozycję (...) Chcemy wygrać te wybory i zrobimy wszystko, by te wybory wygrać, mamy plan jak te wybory wygrać" - zapewniał.

Mówił, że sojusz, jaki zawierają z Szymonem Hołownią, wymaga "precyzji, odpowiedzialności i zaufania". Zapewnił, że on ma do lidera Polski 2050 zaufanie.

"Jesteśmy otwarci na współpracę. I może to oczekiwanie, które było często wyrażane przez wielu - o jednej liście, które nie daje efektów, bo nikt tego nie potwierdzi - nie spełnia się i możecie być tym trochę rozczarowani. Ale chcę wam nakreślić perspektywę przyszłości: wspólny rząd jest możliwy z partiami demokratycznymi. I to my wyraźnie deklarujemy, że taki wspólny rząd z partiami demokratycznymi po kolejnych wyborach chcemy tworzyć" - oświadczył.