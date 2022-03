Lider PSL: na najbliższym posiedzeniu Sejm powinien zająć się projektem ws. dopłat do nawozu

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował, by na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzył projekt ludowców przewidujący 1000 zł dopłaty do tony zakupionego nawozu . Nie chcemy dzielić rolników na lepszych i gorszych, każdy rolnik powinien dostać to wsparcie - dodał.

Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę w piątek na konferencji prasowej w Sejmie na wysokie ceny żywności w sklepach. "Po kolejnych zbiorach będą one jeszcze wyższe. Jest to skutek najdroższych w historii nawozów i braku odpowiednich działań rządzących" - ocenił lider PSL.

Dodał, że jego ugrupowanie ma konkretną propozycję wyjścia z tego kryzysu. "Jest ona propozycją ustawową. Ta ustawa czeka na rozpatrzenie już od kilku miesięcy - 1000 zł dopłaty, ale nie do hektara tak, jak proponuje pan premier - 500 zł do hektara, tylko my proponujemy 1000 złotych dopłaty do zakupu tony nawozu "- oświadczył PSL.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawiając w piątek założenia tzw. tarczy antyputinowskiej zapowiedział 500 zł dopłaty do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL nie chce "ograniczać i dzielić rolników na lepszych i gorszych, na mniejszych i większych". "Każdy rolnik, który uczciwie pracuje niezależnie, czy ma 30 hektarów, 2 hektary, czy może 65 hektarów powinien dostać to wsparcie" - zaznaczył. "Wsparcie powinno być wypłacone natychmiast. Rząd nie powinien czekać na decyzję Komisji Europejskiej, tylko to powinno być zrealizowane już teraz" - dodał lider PSL.

Według niego, ten projekt jest dobry dla konsumenta, bo obniży ceny żywności i dla rolnika, bo nie ogranicza pomocy do hektara uprawianej ziemi. "Dlatego wnosimy o to, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzył ten projekt" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Poseł Dariusz Klimczak (PSL) zwracał uwagę, że pierwszą najważniejszą sprawą jest unormowanie naszych relacji z Unią Europejską. "Dlatego w przyszłym tygodniu powinien pod obrady być wprowadzony projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - powiedział Klimczak.

"Pan premier Morawiecki dzisiaj powiedział, że stanie się to w przeciągu najbliższych tygodni. Nie. Ta sprawa musi stanąć w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu. Pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy są potrzebne tu i teraz" - mówił poseł PSL.

Zwrócił uwagę, że obecna sytuacja wojenna za naszą wschodnią granicą powoduje ogromny negatywny wpływ na naszą gospodarkę. "Brak tych pieniędzy powoduje jeszcze zwiększenie dystansu rozwojowego między Polską, a tymi krajami, które z tych pieniędzy już dzisiaj korzystają. Dlatego, my jesteśmy gotowi, mamy przygotowane poprawki. Izbę Dyscyplinarną należy zlikwidować, projekt prezydenta trzeba, jak najszybciej, w przyszłym tygodniu wprowadzić pod obrady, ponieważ to spowoduje, że jeden kryzys zażegnamy, a to jest nasza racja stanu" - powiedział Klimczak.

W Sejmie złożonych zostało pięć projektów zakładających likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której organizacja i funkcjonowanie jest przedmiotem sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Trzy projekty wyszły z obozu Zjednoczonej Prawicy. Swoje pomysły na reformę przedstawili: prezydent, posłowie PiS a także Solidarna Polska. Projekty wniosły też kluby Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Projekt złożony w Sejmie na początku lutego przez prezydenta zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.