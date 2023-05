Lider PSL o Mariuszu Błaszczaku: nie mamy żadnych powodów, by bronić jakiegokolwiek ministra tego rządu

Nie mamy żadnych powodów, by bronić jakiegokolwiek ministra tego rządu, a szczególnie ministra, który doprowadza do poważnego ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa państwa - powiedział w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o wniosek nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka.

W czwartek w Słupsku szef PO Donald Tusk wyraził przekonanie, że cała opozycja będzie gotowa złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Tusk wyraził także nadzieję, że w odwołaniu szefa MON pomoże prezydent Andrzej Duda.

"Nie mamy żadnych powodów, żeby bronić jakiegokolwiek ministra tego rządu, a szczególnie ministra, który doprowadza do poważnego ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa państwa" - powiedział Kosiniak-Kamysz w piątek na konferencji prasowej w Ostródzie (warmińsko-mazurskie).

Według niego, "bezpieczeństwo Polski jest zagrożone". "Bo jeżeli jest konflikt pomiędzy cywilnym nadzorem nad armią, a żołnierzami, oficerami, najważniejszymi generałami, a Wojskiem Polskim, to znaczy, że bezpieczeństwo Polski jest zagrożone" - ocenił lider PSL.

"Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone, jeżeli społeczeństwo nie jest informowane i bardzo ważne fakty są ukrywane przed społeczeństwem. Albo jest tak niewydolnie działająca struktura, która nawet tych faktów nie jest w stanie odnotować i zlokalizować rakiety, pocisku 6 - metrowego mogącego przenosić ładunek nuklearny" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie, jest to sytuacja "nie do przyjęcia". "Oczywiście głosujemy za odwołaniem poszczególnych ministrów mając tą świadomość, że to jest raczej przedstawienie swoich racji niż osiągnięcie efektu, ale to przedstawienie racji, w tym wypadku, jest bardzo potrzebne" - dodał szef PSL.

Pod koniec kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Do kwestii odnalezionego obiektu, spadł na ziemię w grudniu ub.r. oraz do kwestii kontroli w tej sprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych 11 maja odniósł się w oświadczeniu wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wicepremier oświadczył wówczas, że podległe Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego otrzymało 16 grudnia ub.r. od strony ukraińskiej informację o zbliżającym się w stronę Polski "obiekcie, który może być rakietą" oraz że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego", który nie poinformował go, "ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej".

W reakcji na słowa szefa MON Dowódca Operacyjny RSZ gen. Tomasz Piotrowski zaapelował "o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy".

W czwartek w BBN odbyła się narada prezydenta Andrzeja Dudy z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, szefem MSZ Zbigniewem Rauem, ambasadorem Polski przy NATO Tomaszem Szatkowskim, szefem Sztabu Generalnego WP gen. Rajmundem Andrzejczakiem i dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomaszem Piotrowskim. Według szefa BBN Jacka Siewiery, tematem narady było przygotowanie do szczytu NATO w Wilnie oraz funkcjonowanie obrony przeciwlotniczej Polski.

Szef BBN przekazał w czwartek, że podczas narady omówiono sprawy bieżące, związane z funkcjonowaniem powietrznej "w kontekście obiektów, balonów, które są obserwowane w polskiej przestrzeni powietrznej, i tego, w jaki sposób można reagować na ich obserwację i przechwycenia".

Pytany o zaniechanie poszukiwania pocisku, który wleciał nad terytorium Polski w grudniu ub.r., a został znaleziony pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą, szef BBN wyraził przekonanie, że kompromitacja to "nie jest najlepsze sformułowanie". Podkreślił, że "pogoda jest jednym z głównych czynników, które warunkują skuteczność prowadzenia działań" i "ma bardzo istotny wpływ".

"Faktem jest, że strona ukraińska przekazała informację, to jeden z elementów działania sojuszniczego standardowo podejmowany, gdy zwiększa się aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej" - zaznaczył Siewiera. "Na pewno wnioski, które należy wyciągnąć z całej sytuacji, muszą znaleźć odzwierciedlenie zarówno w procedurach, jak i propozycjach organizacyjnych, strukturalnych" - podkreślił szef BBN.