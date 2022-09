Lider PSL pisze do przewodniczącego EPL ws. limitu cen energii

O podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia limitu cen energii i gazu na rynku hurtowym zwrócił się do przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek w Glinnie (Wielkopolskie) w zakładzie firmy branży meblarskiej zatrudniającym 1 tys. osób, szef PSL przekonywał, że wysokie ceny energii elektrycznej mają destrukcyjny wpływ na polskie firmy. "Ta firma dostała nową propozycję: od przyszłego roku będzie musiała zapłacić za energię nie 15 mln zł jak w tym roku, ale 45 mln zł. To dla tej firmy, z wyłącznie polskim kapitałem, korzystającej z usług lokalnych przedsiębiorców, jest nie do udźwignięcia, to przekracza wszystkie możliwe zyski" - powiedział.

Jak podkreślił, firmie grozi upadek, a tysiąc osób, mieszkańców powiatu może stracić pracę. "To dziś symbol trudności z pozyskaniem energii elektrycznej dla wielu polskich firm: małych, mikroprzedsiębiorstw, ale i tych dużych, takich jak ta" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że w sprawie cen energii elektrycznej wystosował pismo do przewodniczącego EPL, za jego pośrednictwem także m.in. do szefowej KE Ursuli von der Leyen.

"To jest wezwanie KE do pomocy przedsiębiorcom. Trzeba zahamować podwyżkę cen, trzeba wstrzymać podwyżkę cen lub dopłacać przedsiębiorcom do energii elektrycznej. My proponujemy, by zatrzymać ceny na poziomie czerwca 2022 roku. Z takich możliwości wsparcia przedsiębiorców skorzystała już Hiszpania, Portugalia, Bułgaria. UE daje możliwość na przykład dopłacania do energii elektrycznej ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. Polska nie skorzystała z tego" - powiedział.

"To jest wezwanie do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby jak najszybciej taki wniosek złożył do UE, żeby Polska sięgnęła po możliwość wsparcia nie tylko gospodarstw domowych, ale i po zablokowanie cen lub dofinansowanie dla przedsiębiorców" - dodał.

W piśmie do Manfreda Webera Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bez natychmiastowej reakcji instytucji europejskich oraz stworzenia mechanizmów wsparcia obywateli i przedsiębiorców "czeka nas fala bankructw i upadłości, które doprowadzą do gigantycznego bezrobocia i niepokojów społecznych".

Prezes PSL poprosił o podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia limitu cen energii i gazu na rynku hurtowym, dostosowanego do lokalnych uwarunkowań oraz umożliwią wprowadzenie w Polsce stałej regulowanej ceny energii elektrycznej lub dopłat dla przedsiębiorców. "Pozwoli to na przetrwanie trudnego ekonomicznie czasu. Tylko wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie uratować miejsca pracy i przedsiębiorców oraz wzmocnić solidarność europejską. Stawką jest bezpieczeństwo Europy" - podkreślił w piśmie lider PSL.

Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że Stronnictwo od lat jest gorącym orędownikiem odnawialnych źródeł energii. "Są przedsiębiorcy w Polsce, którzy na własny użytek chcą wybudować wiatraki, chcą wybudować do tego linie przesyłową do swojej hali produkcyjnej. Dziś nie mogą tego zrobić - procedura jest tak skomplikowana, że uniemożliwia załatwienie tej sprawy w krótkim czasie. W tej firmie jeden lub dwa wiatraki uratowałyby tysiąc miejsc pracy. Takich wiatraków postawilibyśmy tysiące - uratowałyby miliony miejsc pracy" - powiedział.

Jak zaznaczył, państwo powinno przestać utrudniać rozwój OZE - trzeba usunąć istniejące bariery, także te biurokratyczne. "Przedsiębiorcy o nic więcej nie proszą - oni nawet nie chcą na to dotacji. Jest jedno wezwanie: jak najszybciej uwolnić odnawialną energię, dać szansę przedsiębiorstwom na budowę paneli fotowoltaicznych, wiatraków i na czerpanie energii dla siebie i okolicznych mieszkańców. Dla państwa to świetny interes" - powiedział.

"My zgłosimy projekt uwolnienia energii odnawialnej. Będziemy na najbliższym Sejmie wzywali do podjęcia prac i umożliwienia polskim przedsiębiorstwom korzystania z energii przez nich wytwarzanej na własne potrzeby - bez procedury utrudniającej życie, bez biurokracji, zabijającej energię przedsiębiorczości" - dodał Kosiniak-Kamysz.