Lider PSL: pochylamy się nad bohaterami Solidarności; jesteśmy wdzięczni za doprowadzenie do wolności

Trzecia Droga pochyla się nad bohaterami czasu Solidarności; jest wdzięczna tym, którzy doprowadzili do wolności i przyrzeka, że postulaty sierpnia 1980 roku za czasów naszych rządów w pełni będą zrealizowane - podkreślił w czwartek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W czwartek przed pomnikiem Solidarności w Warszawie liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) zorganizowali konferencję prasową poświęconą rocznicy Porozumień Sierpniowych.

"31 sierpnia to święto Solidarności, tej Solidarności pisanej z dużej litery jako związku zawodowego, który w roku 1980 dał nadzieję na wolność. Ale też tej solidarności już pisanej z małej litery, solidarności między nami, między Polkami, Polakami, między rodakami. Solidarności, która doprowadza w efekcie do przełomu i przyjmuje III Rzeczpospolitą i jest w stanie ją budować i tworzyć po 1980 roku" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według niego, "wspólnota między ludźmi, między Polakami w rodzinach, w sąsiedztwie, w naszych miejscowościach jest dzisiaj zagrożona". "Ta wspólnota jest dzisiaj podważana. Nasze stoły świąteczne są przecinane piłą mechaniczną nienawiści na pół. Nie możemy pozwolić na to, żeby wspólnota między Polakami w rodzinach, w naszych domach, w naszych miejscowościach była rozbijana i niszczona" - podkreślił lider PSL.

Jak mówił, "o tym będą te wybory - czy chcemy odbudowy wspólnoty narodowej, społecznej, sąsiedzkiej, rodzinnej, czy chcemy pogłębiania podziału".

"I dzisiaj wszyscy, jak tutaj stoimy jako Trzecia Droga, mówimy: dość niszczącym kłótniom i podziałom, mówimy: dość władzy, która kpi sobie z obywatela, drenuje kieszenie i wyniszcza relacje międzyludzkie" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

"Trzecia Droga pochyla się nad bohaterami czasu Solidarności. Jest wdzięczna tym, którzy doprowadzili do wolności. Obiecuje naprawić krzywdy tym, którzy ponieśli koszty transformacji społecznej i przyrzeka, że postulaty sierpnia 1980 roku, te aktualne do dziś za czasów naszych rządów w pełni będą zrealizowane" - zadeklarował szef ludowców.

Szymon Hołownia powiedział, że 43. rocznica Porozumień Sierpniowych przypomina nam o jednej bardzo ważnej rzeczy, "że wspólna walka to niezwykle istotna rzecz".

Ale - jak dodał - "równie ważne jest zawieranie porozumień, dogadywanie się, wspólnie branie się do pracy, uzgadniania stanowisk, szukanie konsensusu". "Dzisiaj chcemy - jako Trzecia Droga, jako Polska 2050 i PSL - zadeklarować, że jesteśmy gotowi wypełnić to dziedzictwo pokolenia naszych rodziców, pokolenia naszych dziadków. I my, jako pokolenie ojców stajemy dzisiaj na scenie politycznej prosząc o danie nam odpowiedzialności za kraj, żebyśmy mogli odpowiedzialnie planować przyszłość świata, naszych dzieci. Chcemy się przed wami do tej współpracy zobowiązać" - podkreślił lider Polski 2050.

"My w Trzeciej Drodze wykonaliśmy już bardzo dużą pracę, żeby temu wyzwaniu sprostać. Przygotowaliśmy listę wspólnych spraw, która w obliczu tej sytuacji, z którą dziś mamy do czynienia jest aktualna, bo realizuje, czy odpowiada na palące potrzeby wynikające z kryzysu klimatycznego, z zapaści gospodarczej, którą prowadzi u nas rząd PiS, z niepraworządności która ma miejsce w Polsce i z wielu innych problemów z którymi borykać się będzie nasze i przyszłe pokolenie" - powiedział Hołownia.

Według niego, dzisiejsze pokolenie podobnie jak pokolenie Solidarności musi walczyć z mentalnym i faktycznym PRL-em. "Wszystkie interesy, w tym interesy obywateli, muszą być podporządkowane interesom partii" - zaznaczył lider Polski 2050.

"Powołaliśmy Trzecią Drogę, żeby to zmienić, żeby pokazać, że ludzie z różnych stron tak, jak to było 43 lata temu, oni się różnili praktycznie we wszystkim poza podstawowymi wartościami i rzeczami, co do których wiedzieli, że są dobre dla Polski. Tak samo my, przychodząc z różnych stron, chcemy wypełnić to dziedzictwo. Raz na zawsze zakończyć w Polsce epokę mentalnego i faktycznego PRL-u, pójść do przodu dla naszych dzieci proponując solidarność dla przyszłości. A pokoleniu solidarności chcemy się dziś nisko pokłonić i podziękować za ich odwagę i trud" - podkreślił Szymon Hołownia.

43 lata temu o godz. 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie; uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP. Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.