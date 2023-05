Lider PSL: rozmawiałem ostatnio z posłem Sonikiem; nie widzę przeszkód, jeśli chodzi o naszą współpracę

Rozmawiałem ostatnio z posłem Bogusławem Sonikiem; mamy wiele wspólnych poglądów i nie widzę przeszkód, jeśli chodzi o naszą współpracę - powiedział w środę w radiu RMF FM lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W maju poseł Bogusław Sonik oświadczył w radiu RMF FM, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej. "Dzisiaj odchodzę z Platformy; na pewno takie rozstania po 22 latach są trudne; myślę, że nasze drogi się już ostatecznie rozeszły" - mówił oceniając, że PO skręciła "w lewo".

"Mnie nie wystarcza bycie tylko korporacją zarządzającą tzw. ciepłą wodą z kranu, natomiast w tym kierunku to idzie, czyli partii, która gromadzi ludzi czy też przyciąga ludzi, którzy chcą mieć tzw. święty spokój (...) zadowolonych z tego, co było, i tych, którzy chcą mieć gwarancję, że będzie tak samo" - mówił Sonik. Pytany czy w wyborach parlamentarnych zamierza kandydować z list PSL i Polski 2050 odparł, że to musieliby powiedzieć szefowie tych ugrupowań. Dopytywany co się stanie, gdyby złożyli taką propozycję, Sonik odpowiedział: "To oczywiście jest godne rozważenia i nawet zaakceptowania".

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak informował PAP, że do spotkania posła Sonika z prezesem PSL może dojść w tym tygodniu. Przypuszczam, że jeżeli poseł Sonik zapuka do drzwi naszego klubu, to na pewno zostaną przed nim szeroko otwarte - powiedział Klimczak.

Kosiniak-Kamysz powiedział w środę w radiu RMF FM, że rozmawiał ostatnio z posłem Sonikiem. "Dziękujemy mu za ten wkład na przykład w czyste powietrze w Krakowie i to, co zrobił zespół parlamentarny, to jest duża sprawa dla nas - mieszkańców Małopolski" - powiedział szef PSL.

Na pytanie, czy jest gotowy rozmawiać z posłem Sonikiem o współpracy, Kosiniak-Kamysz odparł: "Mamy wiele wspólnych poglądów, więc ja tu nie widzę przeszkód".

Dopytywany, czy poseł Sonik wystartuje z listy PSL, Kosiniak-Kamysz powiedział: "o kandydatach będziemy mówić prezentując listę kandydatów".

Na uwagę, że jeszcze potrzeba do tego zgody lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, prezes PSL odparł, że nie. "Mamy podział 50 na 50" - zaznaczył.

Sonik pytany w RMF FM o powód swojej decyzji odparł, że chodzi m.in. o zapowiedź kierownictwa PO ws. ustawy liberalizującej przepisy antyaborcyjne i że osoby, które jej nie poprą, nie znajdą się na listach wyborczych. "Według mnie, niezależnie jaki mam pogląd na to, to jest nie do zaakceptowania" - powiedział.

Szef PO Donald Tusk oświadczył we wrześniu 2022 r., że "pierwszego dnia po wygranych wyborach" zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Zasugerował też, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla przeciwników takich przepisów. "Ja bezwzględnie będę w tych sprawach egzekwował swoją pozycją w Platformie w czasie układania list do parlamentu. Jeżeli ja dziś mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tych decyzji, ja nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie. To macie zagwarantowane" - zapowiedział Tusk.