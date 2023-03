Lider PSL: składamy w Senacie projekt uchwały dotyczący św. Jana Pawła II

Senatorowie PSL składają w Senacie projekt uchwały w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II; chcemy, żeby projekt został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu - powiedział w czwartek PAP lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że podobnie jak wcześniej w Sejmie, PSL składa w Senacie swój projekt uchwały dotyczącej Jana Pawła II.

Lider ludowców zaznaczył, że tekst zaproponowany w projekcie jest podobny do tego, który ludowcy proponowali w uchwale sejmowej. "Projekt oddaje to wszystko, co wnosiliśmy w uchwale proponowanej przez nas w Sejmie" - powiedział PAP Kosiniak-Kamysz. Dodał, że mowa w nim m.in. o wpływie ojca świętego na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wpływie na odzyskanie wolności i demokracji, a także o różnych aspektach dialogu, które podejmował św. Jan Paweł II.

Poinformował również, że PSL chce, żeby projekt został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Senatu.

Zgodnie z informacjami na stronie Senatu, najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na 29 i 30 marca.

W projekcie uchwały "w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata" autorstwa PSL napisano, że "nauczanie Jana Pawła II oddziaływało na miliony osób na całym świecie". Podkreślono też, że "Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata".

Przypomniano, że papież był zwolennikiem integracji narodów Europy, a podczas wystąpienia w polskim parlamencie powiedział: "Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Senat RP uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnienie, że Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata" - głosi projekt. "Senat RP wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i obudzenie poczucia godności wśród narodów świata" - dodano.

W czwartek również senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Senacie projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Wicemarszałek Izby Marek Pęk (PiS) zaapelował jednocześnie do większości senackiej o jego poparcie. Pytany przez PAP o projekt uchwały PSL ws. Jana Pawła II, wyraził nadzieję, że te dwa konkurencyjne projekty ostatecznie zamienią się w jeden, który uzyska jak najszersze poparcie.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Poparły ją kluby PiS i PSL oraz koła Konfederacji, Porozumienia i Kukiz'15. Do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty uchwał: w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II (PiS) i w sprawie upamiętnienia świętego Jana Pawła II (PSL), jednak na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zdecydowano, że zaproponowany przez klub PiS projekt uchwały będzie projektem wiodącym.

Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3", dotyczącym tego, co ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

Przyjęta uchwała głosi m.in., że "medialna, haniebna nagonka" jest próbą "skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści".

Jan Paweł II - głosi uchwała - to wielki autorytet dla Polaków oraz społeczeństw całego świata i "niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu". W uchwale wyrażono "szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata" i napisano, że Sejm RP "uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną".