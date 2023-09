Lider PSL: w sobotę Trzecia Droga rusza w trasę kampanijną; będziemy promować polską żywność i program wyborczy

W sobotę Trzecia Droga rusza w trasę kampanijną, podczas której będziemy promować polską żywność i opowiadać o programie - poinformował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie to niezwykle aktywna kampania i niezwykle aktywna trasa; trasa food trucka programowego - powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP o plany na najbliższy weekend przekazał, że w sobotę planowana jest pewna niespodzianka. "Zapraszamy na niespodziankę pod Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Będzie ruszała trasa kampanijna, podczas której będziemy promować polską żywność, będziemy też opowiadać o naszym programie" - poinformował szef PSL.

Rzecznik ludowców Miłosz Motyka powiedział PAP, że w sobotę rusza wyjątkowa trasa kampanijna Trzeciej Drogi, na której "zaprezentujemy własne punkty programowe", ale - jak dodał - "będzie to w wyjątkowej formule, bo w formule, której do tej pory jeszcze nikt nie wykorzystywał, będzie to swoisty food truck programowy, połączenie prezentacji punktów programowych z promocją dobrej polskiej żywności, najlepszej żywności na świecie".

Jak przekazał, "będziemy we wszystkich okręgach w Polsce, będziemy w dużych miastach i w małych miejscowościach". "Ruszamy z Warszawy spod Pałacu Kultury, a kończymy 13 października ostatnim dniem kampanii wyborczej" - zaznaczył rzecznik PSL.

"Będzie to niezwykle aktywna kampania i niezwykle aktywna trasa. Trasa food trucka programowego, w której uczestniczył będzie prezes PSL, ale też w części tej trasy będą uczestniczyli inni politycy PSL, będą uczestniczyli nasi kandydaci. Dlatego zachęcamy do obserwowania trasy i do brania udziału w naszych wydarzeniach" - powiedział Motyka.

Dodał, że w wielu wydarzeniach będzie brał również udział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.