Lider PSL: W sprawie nowelizacji ustawy o SN opozycja jest zjednoczona w działaniu

W sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym opozycja jest zjednoczona; będziemy ponownie w Sejmie zgłaszać poprawki do projektu, m.in. tę o siedmioletnim stażu sędziów w SN – powiedział w czwartek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w nocy ze środy na czwartek przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która - zdaniem posłów PiS - ma odblokować dla Polski środki na KPO. Wcześniej komisja zaakceptowała szereg uwag redakcyjnych Biura Legislacyjnego oraz jedną poprawkę PiS. Poprawki opozycji zostały odrzucone. Drugie czytanie projektu w Sejmie jest zaplanowane na czwartek o godz. 17.

Kosiniak-Kamysz był pytany w Polsat News, czy przy głosowaniu nad projektem nowelizacji projektu ustawy o SN w obecnym kształcie PSL będzie za, przeciw czy wstrzyma się od głosu.

Polityk odpowiedział, że podczas drugiego czytania posłowie opozycji będą ponownie zgłaszać swoje poprawki, m.in. tę dotyczącą siedmioletniego stażu sędziów w Sądzie Najwyższym. Jak podkreślił, nie jest prawdą, że ta poprawka mogłaby zmniejszyć szanse na uzyskanie pieniędzy na KPO.

Według szefa ludowców to, co dzieje się z projektem noweli ustawy o SN "pokazuje rozgardiasz w rządzie". "Pokazuje, że Solidarna Polska nie jest kompletnie zainteresowana pieniędzmi (na KPO)" - dodał. Zaznaczył, że SP w ogóle nie powinna mieć wpływu na dzielenie tych pieniędzy, jeżeli trafią do Polski. "Ten wpływ powinien być większy w organizacjach pozarządowych, o to też będziemy wnioskować" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że rząd "jest zależny dziś od partii demokratycznych nie popierających rządu".

Dopytywany, czy nie ma pokusy pozwolić, aby projekt upadł, a rząd ostatecznie się podzielił, powiedział: "gdybyśmy myśleli przez pryzmat interesu partyjnego - nawet nie politycznego, a partyjnego - to pewnie trzeba by było do końca to obnażyć, pokazać, że rząd stracił większość". Jednocześnie stwierdził, że nie widzi takiej pokusy ani u ludowców, ani w innych partiach opozycyjnych.

Lider PSL zapowiedział, że posłowie opozycyjni będą "synchronizować swoje działania" w sprawie projektu. Według niego politycy PiS próbowali rozbijać tę jedność. "Tu (w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym) jesteśmy zjednoczeni w działaniu. I nie musi być jednej listy, żeby mieć jeden pomysł w wielu kwestiach. Myślę, że to jest bardzo ważne" - powiedział.

Dopytywany, czy posłowie partii opozycyjnych wstrzymają się od głosu (jeśli PiS odrzuci w Sejmie ich poprawki), Kosiniak-Kamysz powiedział, że ustawa w kształcie zaakceptowanym przez komisję "jest niedoskonała". "Powinna być lepsza. Będziemy ją poprawiać w Senacie (...) tam jest ta przestrzeń, gdzie my mamy przewagę i tam ta ustawa zostanie naprawiona. Trudniej odrzucić poprawki Senatu niż na komisji" - powiedział.

Rządzącym nie wolno "odwracać kota ogonem" i przekonywać, że to przez opozycję Polska nie może pozyskać środków z KPO - oświadczył szef PSL. "My nie zrobimy nic, co by zagrażało uzyskaniu środków z UE, bo racja stanu dla nas - inaczej niż dla rządzących, bo dla nich polityka - jest ważniejsza" - zadeklarował.

Szef Stronnictwa był też pytany, czy wstrzymanie się od głosu nad ustawą nie jest zarazem poparciem dla kolejnego złamania ustawy zasadniczej, czy konstytucja nie jest dla nich ważna. Lider PSL odpowiedział, że "tu jest ta subtelna różnica"; "To popieranie środków z UE, a nie ustawy, bo są wątpliwości co do konstytucyjności do tej ustawy". "Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, który może rozwiązać te wątpliwości - a są różne opinie i z prawa, i lewa, sprawa jest niewyjaśniona i nie będzie wyjaśniona" - powiedział.

"Rozdzielamy jednak projekt tej ustawy od efektu tej ustawy - podkreślił - Trudno jest bez przyjęcia (...) poprawek (opozycji) powiedzieć, że to jest ustawa dobra. Nie jestem w stanie tego powiedzieć i nie powiem o tej ustawie".

"Ale jeżeli dzięki niedoskonałemu projektowi jest szansa na uzyskanie miliardów euro na inwestycje, dla przedsiębiorców małych, rolników, dla wspólnot samorządowych, jest szansa na obniżenie inflacji, jest szansa na obniżenie obsługi długu zagranicznego, podniesienie ratingów, większy wzrost gospodarczy, to racjonalna polityka mówi: kurczę, najważniejsze jest dobro twoich obywateli" - mówił Kosiniak-Kamysz.

"Jedno jest pewne, i tutaj niech się Konfederacja ani nikt inny nie niepokoi: jak my dojdziemy do władzy, to przywrócimy praworządność" - dodał.

Lider PSL był też pytany o projekt zmian w Kodeksie wyborczym. "Zgłosimy jedną poprawkę, od której warunkujemy poparcie tej ustawy, czyli vacatio legis. Nie można dokonywać zmian na pół roku przed wyborami. Te zmiany finalnie będą dokonane na mniej niż pół roku przed wyborami. Jeżeli rządzący chcą, żeby te zmiany weszły w życie, to niech będą uczciwi, że wchodzą od kolejnych wyborów. Jak nie przejdzie nasza poprawka, to - rozmawialiśmy o tym z Lewicą - i my, i Lewica, myślę że i Porozumienie głosuje wtedy przeciwko" - powiedział.

PiS złożyło projekt o SN w Sejmie 13 grudnia ub.r. Zgodnie z nim sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Negatywnie o projekcie wypowiadał się od początku koalicjant PiS - Solidarna Polska, według której proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność.