Lider PSL: widać, że była bezpieczna większość do przeprowadzenia noweli Prawa oświatowego, więc to zrobili

Widać, że dzisiaj była bezpieczna większość do przeprowadzenia noweli Prawa oświatowego, więc to zrobili - podkreślił lider PLS Władysław Kosiniak-Kamysz odnosząc sie do decyzji Sejmu, który w środę odrzucił sprzeciw Senatu do noweli Prawa oświatowego.

Sejm odrzucił w środę weto Senatu do nowelizacji Prawa oświatowego, która wzmacnia rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Teraz nowela trafi do prezydenta.

"Po co robić to w taki sposób? Można było zrobić to normalnie, ale widać, że dzisiaj była bezpieczna większość do przeprowadzenia tego, więc to zrobili" - powiedział Kosiniak-Kamysz dziennikarzom po głosowaniu nad wetem Senatu. Przyznał, że trudno mu powiedzieć co teraz zrobi prezydent Andrzej Duda. "Na pewno małżonka pana prezydenta Agata Kornhauser-Duda, sądząc po jej zaangażowaniu, zawetowałaby tę ustawę" - podkreślił lider PSL.

Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowało 455 posłów. Większość bezwzględna wyniosła 228.

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.