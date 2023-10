Lider PSL: wybór jest prosty - albo trzecia kadencja PiS albo Trzecia Droga

Bardzo proszę o poparcie na Podkarpaciu, w okręgu rzeszowskim, Trzeciej Drogi – zwrócił się w piątek do wyborców lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na Rynku w Rzeszowie. To jest ta droga, która prowadzi do zwycięstwa. Wybór na końcu będzie prosty: albo trzecia kadencja PiS albo Trzecia Droga - dodał.

Kosiniak-Kamysz wziął w piątek udział w konferencji prasowej na rzeszowskim Rynku. Towarzyszyli mu kandydaci Trzeciej Drogi do parlamentu, m.in. szef podkarpackich struktur PSL, "jedynka" na liście Adam Dziedzic.

Lider PSL, przekonywał, że osoby kandydujące z listy Trzeciej Drogi to doświadczeni samorządowcy, fachowcy zaangażowani w sprawy lokalne.

"To jest dobra lista, to jest realizacja naszego hasła +Dość kłótni do przodu+. My nie chcemy być pogrążeni w tych waśniach i sporach, nie chcemy tej wojny polsko-polskiej wyniszczającej nas. Chcemy pojednania i jesteśmy w stanie do tego pojednania doprowadzić, bo nie mamy zadry w sercu. My nie nosimy zadry wobec tych, którzy myślą czasem inaczej, inaczej głosują" - zapewniał Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że szanują każdego i każdy ma prawo w Polsce czuć się dobrze i bezpiecznie, a obecnie tak nie jest.

"Dzisiaj te ataki jednych na drugich są nie do wytrzymania. Dochodzi już do ataków fizycznych, do chamstwa. Trzeba z tym skończyć i mogą to zrobić tylko ci, którzy od dawna o tym mówią, wprowadzają to u siebie i robią to bardzo skutecznie na tym poziomie, na jakim mogą. Możemy więcej" - zapewniał.

Podkreślił, że przesłanie Trzeciej Drogi: "Dość kłótni i do przodu" to jest wizja Polski.

"Bardzo proszę o poparcie, tu na Podkarpaciu w okręgu rzeszowskim, właśnie Trzeciej Drogi. To jest ta droga, która prowadzi do zwycięstwa. I wybór na końcu będzie prosty (…): albo trzecia kadencja PiS albo Trzecia Droga" - apelował szef ludowców.

Zachęcał, że warto postawić na nich, bo - jak mówił - "po tych ostatnich atakach" widać, że to właśnie oni będą siłą decydującą.

"Te głosy oddane na nas są najbardziej cenne. Bardzo prosimy o to wsparcie, bo jak to będzie wynik naprawdę dobry, około 15 procent, no to wtedy ta siła rażenia jest ogromna, wtedy zmiana jest pewna, wtedy pójście do przodu jest na wyciągnięcie ręki. Do tego jesteśmy zdolni, mamy tę siłę, mamy tę moc. Trzecia Droga +Dość kłótni i do przodu+" - zaapelował Kosiniak-Kamysz.