Liderzy klubów opozycyjnych mają wystąpić z propozycją zmian w regulaminie Sejmu

Liderzy klubów i kół opozycyjnych mają w najbliższym czasie, być może podczas nadchodzącego posiedzenia, ponowić apel o zmianę regulaminu Sejmu - wynika z informacji uzyskanych przez PAP. Chcą, by rozpatrzona została propozycja zmian, złożona przez nich jeszcze w grudniu ub. roku.

Według planów wspólna konferencja szefów opozycyjnych klubów i kół planowana była początkowo na ubiegły tydzień, ale wtedy nie mógł wziąć w niej udziału szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Lider PSL i przewodniczący klubu Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz (który ma być przedstawicielem wnioskodawców) zapowiadał, że taka konferencja może być w tym tygodniu.

Jednak, jak powiedział PAP szef klubu KO Borys Budka, wspólna konferencja w tym tygodniu jest mało prawdopodobna i najprawdopodobniej dojdzie do niej podczas kolejnego posiedzenia Sejmu, które planowane jest w dniach 15 - 17 listopada.

Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział PAP, że sprawa wspólnego wystąpienia wymaga jeszcze pewnych uzgodnień.

Z informacji PAP wynika, że apel szefów klubów i kół opozycyjnych ma dotyczyć propozycji, jaka została zaprezentowana w grudniu 2021 roku pod hasłem "pakietu demokratycznego".

Przedstawiony wtedy projekt zawierał blisko 40 propozycji zmian w regulaminie Sejmu. Część z nich miałaby zwiększyć rolę klubów i kół opozycyjnych w Sejmie. Jedno z kluczowych rozwiązań zakładało wprowadzenie obowiązku składania przez wszystkie kluby i koła oświadczeń o udzieleniu lub nie poparcia rządowi. Gremia, które określiłyby się jako opozycyjne, zyskałyby m.in. prawo zadawania pytań premierowi i ministrom w ramach nowej formuły pytań na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Byłyby to "pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów", na które łącznie przeznaczone byłoby w Sejmie od 90 do 120 minut.

Każdy klub i koło opozycyjne miałoby ponadto - w myśl projektu - prawo wprowadzenia do porządku obrad jednego punktu (zgodnie z obecnym regulaminem Sejmu porządek ustala marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów). Projekt przewidywał ponadto zrównanie uprawnień klubów i kół poselskich, tak by miały ten sam czas na wystąpienie w debacie sejmowej, czyli nie więcej niż 20 minut (obecnie koła mają przyznane mniej czasu niż kluby, np. gdy klub ma 10 minut na wystąpienie, koło ma 5 minut).

Dodatkowe uprawnienia zyskaliby także przewodniczący klubów i kół, którzy mieliby prawo zabrania głosu (ale tylko raz w każdym punkcie obrad) poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.

Zmodyfikowany miałby zostać kształt sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, tak by zasiadali w niej przedstawiciele wszystkich klubów. Autorzy projektu postulowali ponadto powrót do funkcjonującej przed laty zasady rotacyjnego, 6-miesięcznego, przewodnictwa w tej komisji (obecnie funkcję tę pełni przez cały czas poseł PiS).

Kolejna z propozycji zakładała ograniczenie tzw. zamrażarki sejmowej, czyli m.in. określenie czasu (maksimum sześć miesięcy) na rozpoczęcia prac nad wniesionym do Sejmu projektem.

Propozycja przyznawała też więcej praw posłom. Znosiła możliwość karania posłów obniżeniem uposażenia lub diety parlamentarnej w przypadku, gdy marszałek stwierdzi "naruszenie przez posła powagi Sejmu" lub "w rażący sposób spokoju lub porządku" na terenie Sejmu. Zamiast tego autorzy projektu zaproponowali, by Prezydium Sejmu mogło podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej (w wysokości nieprzekraczającej połowy na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) tylko w przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów. Projekt likwidował ponadto możliwość odwołania posła z komisji, w której zasiada, bez jego zgody lub zgody klubu lub koła, do którego poseł należy.

Wspólna propozycja formacji opozycyjnych miała także zwiększyć społeczną kontrolę nad stanowieniem prawa. Chodziło m.in. o ułatwienie organizacji w Sejmie wysłuchania publicznego. Zgodnie z obecnym regulaminem, decyzję o wysłuchaniu publicznym podejmuje sejmowa komisja. Opozycja chciała, by było to możliwe także na wniosek co najmniej 1/3 posłów zasiadających w tej komisji lub dwóch klubów.

Projekt przewidywał ponadto wprowadzenie zakazu odrzucania w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich. Inna propozycja z tego pakietu zakładała wprowadzenie obowiązkowych (obejmujących 21 dni) konsultacji społecznych nad wniesionymi do Sejmu projektami.

W projekcie znalazły się też zmiany wynikające z członkostwa Polski w UE. Chodzi np. m.in. o nałożenie na Sejm obowiązku zapoznania się z rocznymi planami legislacyjnymi Komisji Europejskiej.