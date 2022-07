Liderzy Lewicy postulują, by zamrozić WIBOR i obniżyć ceny paliw

Zamrożenie wskaźnika WIBOR na poziomie z 2019 roku, obniżenie cen paliw oraz wprowadzenie bezpłatnych przejazdów i posiłków dla młodzieży szkolnej - to część propozycji, jakie liderzy Lewicy przedstawili na spotkaniu z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla.

W czwartek na rynku Kędzierzyna-Koźla z mieszkańcami województwa opolskiego spotkała się grupa polityków Lewicy, wśród których był m.in. Włodzimierz Czarzasty, Marcelina Zawisza i Krzysztof Śmiszek.

"Żyjemy w czasach, gdy coraz więcej Polaków nie stać na opłacenie rat kredytów, gdy ludzie odchodzą od kasy, bo nie stać ich na potrzebne im artykuły. Lewica ma konkretne rozwiązania, które mogą powstrzymać drożynę. My nie spoczywamy na laurach" - powiedziała Marcelina Zawisza.

Wśród propozycji, które w ocenie polityków Lewicy mają pomóc Polakom w przetrwaniu kryzysu, jest m.in. zamrożenie wskaźnika WIBOR, używanego do obliczania rat kredytów na pierwsze, podstawowe mieszkanie, na poziomie z 2019 roku, wprowadzenie darmowych posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach, darmowe przejazdy dla uczniów środkami komunikacji publicznej i zablokowanie marż na paliwa w państwowych spółkach. Według polityków Lewicy, możliwe jest w ten sposób obniżenie ceny litra benzyny o 1,6 złotego i oleju napędowego o złotówkę.

"Rząd nie jest od tego, żeby kazać ludziom radzić sobie samemu. Rząd nie jest od tego, żeby szukać winnych drożyny i kryzysu na rynkach paliw. Rząd jest od tego, żeby pomagać ludziom, żeby pomagać rodzinom. (...) Niestety, wśród firm zarabiających na kryzysie są także spółki skarbu państwa. Dziś ani premier Mateusz Morawiecki, ani (prezes PKN Orlen, Daniel) Obajtek nie powinni być zainteresowani kolejnym rekordem - jeżeli chodzi o zyski Orlenu, tylko powinni być zainteresowani tym, jak ceny benzyny wpływają na życie rodzin Polaków, którzy nie mają innej alternatywy na dojazd do pracy" - przekonywała polityk Lewicy.

Czarzasty skupił się z kolei na krytyce obozu Zjednoczonej Prawicy, przytaczając wypowiedzi jej przedstawicieli z ostatnich kilku dni.

"Pan premier Morawiecki: +ocieplajcie domy, bo idzie zła zima", wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka: +idzie zła zima, zbierajcie chrust+, bo jak będziecie mieli ocieplone domy, będziecie mieli chrust, to przeżyjecie. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska: +są wakacje. Nie macie na wakacje pieniędzy? Kupujcie namioty+. (...) To podsumowuje prezydent Duda Andrzej: +zaciśnijcie zęby, przeżyjecie+ (...) Minister edukacji Przemysław Czarnek wczoraj przeszedł sam siebie, bo poradził Polkom i Polakom + jedzcie mniej i kupujcie tańsze jedzenie+. Czy wyście pogłupieli, czy wyście oszaleli?" - powiedział Czarzasty.

Zdaniem Czarzastego, politycy ZP odeszli od idei, dzięki którym prawica zdobyła władzę w 2015 roku.

"Doszliście do władzy na bazie walki z elitami. Staliście się elitą. Doszliście do walki na bazie haseł walki z kolesiostwem, z nepotyzmem. Przypomnę wam, ile zarabiają wasi koledzy w spółkach Skarbu Państwa. Przypomnę wam, że jest 16 procent inflacji. Przypomnę wam o 8 złotych za litr benzyny. Przypomnę, że zdradziliście wszystkie ideały, na bazie których przyszliście do władzy. Oskarżam was o nepotyzm, o kolesiostwo, o cwaniactwo, o oszukiwanie narodu. O to, że dbacie tylko i wyłącznie o własne tyłki. Oskarżam was o idiotyczne wypowiedzi obrażające ludzi. Przyjedźcie na otwarte spotkanie z ludźmi, a nie zamknięte i powiedźcie, kupujcie mniej jedzenia i gorszej jakości, panie ministrze Czarnek" - powiedział polityk Lewicy.

Zdaniem przedstawicieli Lewicy, podpisana w czwartek przez prezydenta ustawa o wakacjach kredytowych tylko odroczy w czasie kłopoty milionów Polaków, którzy nie mogą spłacać rosnących rat kredytów, ponieważ PiS - ich zdaniem - dba głównie o interesy bankowców, a nie obywateli. Liderzy Lewicy przekonywali, że gdyby nie działania lewicy na rzecz wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej i NATO, obecnie Polska mogłaby znajdować się w takiej samej sytuacji jak Ukraina.