Liderzy Polski 2050 i PSL: mamy cały projekt dot. polityki rodzinnej, a nie tylko zabezpieczenie socjalne

Mamy cały projekt polityki rodzinnej, która przyniesie efekty demograficzne, a nie tylko zabezpieczenie socjalne; PiS zadbał o zabezpieczenie socjalne, i to doceniamy, ale nie można pomijać kwestii wspierania dzietności - mówili liderzy Polski 2050 Szymon Hołownia i PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej politycy zostali zapytani o przedstawione w sobotę i niedzielę na konwencji PiS propozycje tej partii - m.in. podniesienie wartości programu 500+ do 800 zł, darmowe leki dla osób do 18. i po 65. roku życia czy zniesienie opłat za autostrady.

Hołownia odniósł się do propozycji zniesienia opłat za korzystanie z autostrad. Jak stwierdził propozycja dotyczy dwóch odcinków autostrad w Polsce. "Łaskawy pan. Trzeba było to już zrobić dawno temu, ale jeżeli chce to rzucić jako kiełbasę wybroczą na ruszt - to bardzo doceniamy. Jeżeli chodzi o propozycję o większym zasięgu, czyli waloryzację 500+ - my mówimy konsekwentnie od dawna - 500+ minus inflacja. Dzisiaj, jeżeli Kaczyński wychodzi i mówi, że podnosimy do 800+ (od 2024 r. - PAP), to chciałbym zapytać: jeżeli są pieniądze, to dlaczego nie podnosi teraz, przecież polskie rodziny tego potrzebują; a jeśli nie ma pieniędzy, to komu chce je zabrać" - mówił polityk.

Zwrócił też uwagę na kwestię leków; jak mówił, problemem są same okresy oczekiwania na wizyty do specjalistów, którzy wystawiają recepty. "Trzeba system ochrony zdrowia przebudować, tak żeby nie trzeba było wydawać 2,5 czy 3 tys. zł miesięcznie, by się dostać do prywatnego lekarza, są takie przypadki. Nasz konkretny postulat jest taki: jeżeli nie jesteś w stanie dostać się do specjalisty w ciągu trzech miesięcy, to państwo refunduje ci koszt wizyty prywatnej" - wskazał Hołownia.

Pytany o postulaty wyborcze Polski 2050 i PSL, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "wypracowaliśmy je". "Propozycja rozliczenia całej rodziny w systemie podatkowym - na wzór francuski; postawienie na budowę żłobków, przedszkoli i dostęp do tych żłobków i przedszkoli, bo wybudowanie to jedno, ale potem wielu rodziców nie stać na zapłacenie 2500 zł za posłanie dziecka do takiego żłobka; musi to być dostępne i na terenach wiejskich, i w miastach; zmiana w edukacji - na przykład ciepły posiłek dla wszystkich uczniów" - wyliczał lider ludowców.

"Mamy cały projekt polityki rodzinnej, która przynosi efekty demograficzne, a nie tylko jest tylko i wyłącznie zabezpieczeniem socjalnym. PiS zadbał o zabezpieczenie socjalne, szczególnie rodzin wielodzietnych, i to doceniamy, będziemy to kontynuować, ale nie można pomijać roli pracy, doceniania ludzi pracy i wspierania dzietności, bo jest ona dramatycznie niska" - mówił Kosiniak-Kamysz, wskazując, że PSL proponuje poprawkę do waloryzacji 500+, wedle której waloryzacja świadczenia dostępna byłaby tylko dla osób pracujących.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.