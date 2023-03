Liderzy Polski 2050 i PSL ruszają w Polskę ze wspólną listą spraw (aktl.)

Liderzy Polski 2050 Szymona Hołowni oraz PSL ruszają w Polskę ze "wspólną listą spraw" do załatwienia. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja, czy tworzymy koalicję wyborczą na nadchodzące wybory parlamentarne - mówią liderzy obydwu ugrupowań.

Przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołownia oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą w piątek po południu udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Poddębic (woj. łódzkie). Ustalane są kolejne miasta na trasie objazdu po kraju przedstawicieli obydwu ugrupowań.

Szymon Hołownia powiedział PAP, że politycy ruszają w trasę równolegle do toczącego się procesu politycznego. Jak dodał, mówił o nim prezentując "wspólną listę spraw" do załatwienia. "Powstają zespoły polityczne, których zadaniem będzie doprowadzić w ciągu miesiąca do decyzji czy tworzymy koalicję wyborczą na nadchodzące wybory parlamentarne" - zaznaczył Hołownia. "To jest rozmowa o wspólnej politycznej przyszłości w ramach koalicji opartej na wspólnych sprawach do zrobienia. Nie przesądzamy czy ta decyzja zapadnie, mamy przed sobą miesiąc trudnych rozmów. Chcemy, żeby udało się zbudować silny blok z korzyścią dla Polski, wyborców Polski 2050 i PSL" - podkreślił.

"Jedziemy ze wspólną listą spraw, którą uzgodniliśmy, aby przedstawić ją Polakom i zapytać o ich zdanie w tej sprawie. Na pewno nie jest to jednorazowe przedsięwzięcie, tylko raczej cała seria spotkań, która przed nami" - powiedział PAP lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "W najbliższych tygodniach powinniśmy podjęć decyzje, czy startujemy wspólnie w wyborach" - zadeklarował.

W Poddębicach obaj liderzy spotkają się z wyborcami, by opowiedzieć o swojej wizji przyszłości Polski i zapytać co dla nich jest sprawą najpilniejszą i najważniejszą. "Będziemy rozmawiać na pewno o zielonej energii, bo Poddębice to miejscowość, która ws. energetyki odnawialnej - w tym wypadku geotermii - zrobiła bardzo dużo" - zaznaczył lider PSL.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko wyjaśnił, jaki jest plan piątkowego spotkania. "Będziemy w Poddębicach, gdzie stacja kolejowa została zamknięta ponad 10 lat temu, za to rząd chce mieszkańcom puszczać +szpryce+ przez ogródki; gdzie na 1000 dzieci jest zaledwie miejsce dla 26 w jedynym publicznym żłobku" - wyliczał polityk w rozmowie z PAP.

"My powiemy mieszkańcom, co już jest na naszej +wspólnej liście spraw+ i zapytamy co trzeba dodać. Potem zapytamy o to samo innych Polaków. A jak dadzą nam mandat do rządzenia weźmiemy się do roboty" - zadeklarował Kobosko.

Pierwsze wspólne spotkanie liderów poprowadzi rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek, która podkreśliła w rozmowie z PAP, że spotkania będą miały charakter otwarty. "Nikt nie będzie stał na bramce i nie będzie sprawdzał legitymacji partyjnych. Nie boimy się trudnych pytań, zapraszamy wszystkich" - zapewniła.

Na początku lutego liderzy Polski 2050 i PSL: Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli stworzenie wspólnej dla obu ugrupowań "jedną listę spraw do załatwienia" po wygranych wyborach. "To pierwszy krok w naszej długiej i owocnej współpracy" - podkreślali.

Na początku marca liderzy formacji podpisali wypracowane przez oba ugrupowania główne postulaty "listy wspólnych spraw". Wśród najważniejszych z nich znalazły się: odpartyjnienie państwa, przywrócenie praworządności, podwyżki m.in. dla nauczycieli, a także powrót do kompromisu aborcyjnego i następnie referendum ws. zasad przerywania ciąży.