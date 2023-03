Liderzy SP: pos. Kurowska nie pomagała swoim b. asystentom w zdobywaniu środków

Posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska w żaden sposób nie pomagała w swoim byłym asystentom społecznym w zdobywaniu publicznych środków; parlamentarzystka od roku nie współpracuje już z tymi osobami – oświadczyli w poniedziałek liderzy Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że "byli asystenci posłanki Marii Kurowskiej z Solidarnej Polski zebrali od rządowych instytucji prawie 1,3 mln zł, zaś fundacje i stowarzyszenia, które kontrolują z kolegami, starają się o kolejne blisko 3 mln zł". Ministrowie Wójcik i Ziobro nazwali te informacje manipulacjami.

"Pani poseł nie ma z tymi osobami kontaktu, nie pomagała w niczym, żeby cokolwiek, gdziekolwiek, jakiekolwiek projekty zostały wygrane" - zapewnił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Tychach minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik, powołując się na swoją rozmowę na ten temat z poseł Kurowską.

Wójcik dodał, że posłanka współpracowała z tymi osobami znacznie wcześniej, zaś osoby te zajmowały się realizacją różnych projektów jeszcze zanim rozpoczęły działalność polityczną.

"Po drugie, pani poseł od roku z tymi osobami już nie współpracuje. Te osoby w ramach swojej działalności prowadzą, realizują tego typu projekty. Dzisiaj mówienie o tym, że były w przeszłości asystentami społecznymi jednej z posłanek, jest pewnego rodzaju manipulacją" - ocenił Wójcik podkreślając, że osoby prowadzące te projekty nie zdobyły finansowania dlatego, że kiedyś współpracowały z posłanką.

Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dodał, że wiązanie osób, które od dłuższego czasu prowadziły różne projekty i uzyskiwały z tego tytułu granty od różnych podmiotów, z działalnością poseł Kurowskiej, jest manipulacją i przedstawianiem faktów "w sposób daleki od rzeczywistości".

Jego zdaniem, nawet gdyby współpraca osób profesjonalnie prowadzących projekty z posłanką miała miejsce (choć zastrzegł, że w tym przypadku tak nie jest), nie byłoby w tym nic nagannego.

"Wszystkie osoby, które realizują jakieś szlachetne projekty, musiałyby z góry zrezygnować z jakichkolwiek dotacji ze strony organów polskiego państwa tylko dlatego, że współpracują z jednym z posłów koalicji rządzącej" - mówił Ziobro, podkreślając, że osoby współpracujące z demokratyczne wybranymi posłami nie mogą być traktowane jak "trędowaci".

"Nie można z góry eliminować kogoś, dlatego że ma związek z taką lub inną formacją polityczną. Przyjrzyjmy się najpierw tym ludziom - co oni robią, czy robią dobre czy złe rzeczy; czy to jest jakiś podmiot-krzak, który nigdy nie działał i ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia w tego rodzaju działalności i nagle uzyskują przewagę nad innymi konkurującymi w danym obszarze podmiotami (…) - wtedy moglibyśmy mówić o jakimś problemie" - dodał minister sprawiedliwości.

"Nie popadajmy w jakąś paranoję; krytykujmy wtedy, kiedy jest to zasadne, kiedy projekty otrzymywałyby osoby, które nie mają żadnego osobistego doświadczenia" - podsumował Ziobro.

Poniedziałkowa konferencja prasowa w Tychach towarzyszyła otwarciu biura poselskiego posła Solidarnej Polski Michała Wójcika w Tychach. "Jest czas, żeby Prawicę rozwijać, także w tym mieście. To biuro jest po pierwsze okazją do tego, żeby służyć ludziom, żeby pomagać (…), ale także odpowiada na potrzeby różnych środowisk szeroko rozumianej Prawicy, która potrzebuje posła, który ma tu swoje biuro" - tłumaczył Wójcik. Przypomniał, że za około trzy lata w Tychach powstanie nowa siedziba sądu rejonowego.

Ziobro przyjechał do Tychów bezpośrednio z jastrzębskiej kopalni Borynia, gdzie zjechał do wyrobisk na poziom 800 m pod ziemią. Był - jak powiedział - pod wielkim wrażeniem. "Każdy, kto doświadczy tej ciężkiej pracy górników, naprawdę nie ma powodów, żeby żałować ich zarobków; w pełni na nie zasługują" - skomentował minister sprawiedliwości.

Podobnie jak wcześniej w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju, Ziobro ocenił, że węgiel daje Polsce suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne, a także zapewnia Polakom najtańszy prąd. Podkreślił, że jedno miejsce pracy w kopalni daje cztery kolejne w otoczeniu górnictwa. Zapowiedział wsparcie SP dla polskiego górnictwa i energetyki węglowej. Skrytykował lidera PO Donalda Tuska, zarzucając mu forsowanie interesów energetycznych sojuszu Niemiec i Putina. Według Ziobry, obecna inflacja jest w dużej mierze efektem rosnących cen energii, co wynika - jak mówił - z unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

"Gdyby nie destrukcyjna polityka Tuska, który realizował agendę niemiecko-rosyjską w zakresie polityki energetycznej UE, to w Polsce dzisiaj ceny energii byłyby znacznie niższe (…) i nie musielibyśmy za prawie 20 mld zł sprowadzać węgiel, często z dość egzotycznych krajów (…). Jeśli do tego dodamy ponad 33 mld zł, które Polska bezpowrotnie straciła na podatku klimatycznym UE, to mamy już ponad 53 mld zł. Jeśli dodamy do tego składkę członkowską Polski do UE, to mamy już ponad 80 mld zł, a ta suma staje się już większa od tej, jaką Polska otrzymuje rok do roku z UE. To daje do myślenia" - powiedział Zbigniew Ziobro.

Pytany o dyskutowane obecnie w Rządowej Radzie ds. Cyfryzacji rozwiązania dotyczące możliwości zakazania używania aplikacji Tik Tok na urządzeniach służbowych m.in. członów rządu i parlamentu, Ziobro - zastrzegając, że ma za małą wiedzą o mechanizmach związanych z tą aplikacją - przypomniał, że "są obawy, iż Chiny mogą wywierać pewien wpływ na medium społecznościowe, i w ten sposób uzyskiwać w sposób nieuprawniony informacje".

"Od tego są kompetentne służby, które powinny przedstawić przedstawicielom polskiej władzy rekomendacje, jak należy postąpić. Od tego są specjaliści, eksperci (...) - jeśli będą poważne argumenty, żeby takie rekomendacje wprowadzić, to byłbym za tym, aby tak przedstawiciele polskiej administracji publicznej uczynili" - powiedział w Tychach szef resortu sprawiedliwości.