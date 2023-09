Liderzy Trzeciej Drogi: Artur Dziambor i Ryszard Petru wystartują do Sejmu z naszych list

Były polityk Konfederacji Artur Dziambor i były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru wystartują do Sejmu z list Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) - poinformowali podczas sobotniej konwencji wyborczej liderzy tej koalicji Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050).

W sobotę w Katowicach trwa konwencja wyborcza Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) na której zostało zaprezentowane hasło wyborcze, które brzmi - Dość kłótni, do przodu!, zostali też zaprezentowani kandydaci list wyborczych.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że do drużyny PSL - Koalicji Polskiej dołącza były poseł Konfederacji Artur Dziambor, który "w ramach "Koalicji Polskiej na listach Trzeciej Drogi będzie startował z ostatniego miejsca w okręgu gdyńskim".

"Będzie tam walczył o głosy nie tylko przedsiębiorców, ale tych wszystkich, którzy chcą zakończyć wojnę polsko-polską i ochronić Polskę na przyszłość. Artur cieszę się, że jesteś. Dziękuję ci że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję, że chcesz walczyć pod szyldem Trzeciej Drogi. Bo dzisiaj to jest jedyna szansa, żeby to zło, nienawiść, ale i Polskę marnotrawną zatrzymać" - powiedział szef PSL.

Lider Polski 2050 Szymon poinformował z kolei, że do Polski 2050 wstępuje były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru, który wystartuje z listy Trzeciej Drogi w Warszawie. "Na ostatnim miejscu naszej listy w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena (Konfederacja) Ryszard Petru" - powiedział Hołownia.

W ostatnim czasie pojawiały się informację, że Petru może być kandydatem opozycji w wyborach do Senatu. Ostatecznie Petru nie pojawił się na listach paktu senackiego. W połowie sierpnia Petru w oświadczeniu zadeklarował gotowość do startu w wyborach do Sejmu. "Oferuję mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chcę z nim walczyć - twarzą w twarz" - oświadczył.

W sobotę rano polityk napisał na Twitterze post: "Zawsze dotrzymuję obietnic. 15 października zmierzę się z Mentzenem w Warszawie". Post ten przekazał dalej zamieszczając na swoim profilu Twitterowym lider Polski 2050 i Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. Opatrzył go też podpisem: "Mamy dziś dla Was sporo niespodzianek. Trzecia Droga".

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga.

