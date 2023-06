Liderzy "trzeciej drogi" przed marszem: jesteśmy tutaj dla przyszłych pokoleń

Jesteśmy tu dla naszych dla przyszłych pokoleń, żeby mogli kochać naszą ojczyznę Polskę – powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przed rozpoczęciem niedzielnego marszu organizowanego przez PO. Chcemy być razem ku czemuś – powiedział przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia.

Ulicami Warszawy przejdzie po południu w niedzielę organizowany przez PO marsz, do którego w kwietniu wezwał lider partii Donald Tusk. Marsz "w samo południe 4 czerwca" ma być - jak deklarują jego organizatorzy - "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską".

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pojawili się w parku Ujazdowskim w Warszawie na wspólnej konferencji prasowej. Po konferencji, obaj liderzy "trzeciej drogi" wraz z działaczami i sympatykami, dołączą do rozpoczynającego się ok. godz. 12.00 marszu, by przemaszerować ulicami stolicy.

"Zgromadziła nas tu miłość do ojczyzny, miłość, która jest wyrazem naszego zaangażowania, wyrazem naszej jedności i współpracy. Jesteśmy tu jako +trzecia droga+, ale jesteśmy we wspólnocie Polaków, jesteśmy z tego dumni, zrobimy wszystko, żeby ten dzień, to święto nie było tylko jednorazowym wydarzeniem, zbudowaniem wspólnoty" - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że to nie ma być tylko marsz w dniu 4 czerwca. "To ma być marsz po zwycięstwo wyborcze, a nie ma tego zwycięstwa bez trzeciej drogi, bez odrzucenia nienawiści, chamstwa, ohydztwa, tego, co robią dzisiaj rządzący" - stwierdził.

"Jesteśmy tutaj dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń, dla tego, żeby mogli w pełnym sercem kochać i pragnąć ukochaną nasza ojczyznę Polskę. Jesteśmy tutaj z pobudek patriotycznych, narodowych, ludowych - wszystkich, które w nas drzemią, które są w naszym sercu. I lokalnych i tych wielkich. Jesteśmy tutaj, bo wierzymy, że Polska bez +trzeciej drogi+ nie ma szans" - powiedział szef PSL.

"My się obaj, chyba mogę tak powiedzieć, bardzo się cieszymy, że jesteśmy dziś tutaj w gronie dziesiątek tysięcy naszych rodaczek i rodaków" - stwierdził przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia.

Jak mówił, na miejscu zbiórki marszu "czuć wspaniałą energię ludzi z różnych stron sceny politycznej, o różnych poglądach". "Przyjechali z różnych stron Polski, żeby być razem - chcemy być razem w najważniejszych dla Polski rzeczach, chcemy być razem ku czemuś. Z uśmiechem, z radością, z fantastyczną energią. Niech ten dzień dzisiaj naładuje nasze baterie na całych tych pięć miesięcy i dużo dłużej" - dodał Hołownia.

Udział w marszu zapowiedziały też inne ugrupowania opozycyjne. Marsz 4 czerwca ma się rozpocząć o godz. 12.00 i przejść z placu na Rozdrożu, przez plac Trzech Krzyży i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Na placu na Rozdrożu i placu Zamkowym planowane są wystąpienia. Zasadnicze wystąpienie Donalda Tuska ma być na placu Zamkowym.