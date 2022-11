Liderzy ugrupowań opozycyjnych nie mówią jednym głosem o Apelu 447

Jedna lista to nie jest remedium na wszystko - ocenił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując Apel 447 o jedną listę opozycji. Tworzenie wspólnych list już dziś, to ułatwianie życia adwersarzom - mówi Michał Kobosko z Polski 2050. Za jedną listą są liderzy PO i Lewicy: Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty.

447 intelektualistów, artystów, dziennikarzy i polityków zaapelowało w piątek do opozycji o jedną listę w wyborach. Wzywamy wszystkich do wzajemnego porozumienia, wspólnej listy wyborczej partii demokratycznych i do tworzenia ruchu obywatelskiego; porozumienie partii opozycyjnych jest dzisiaj niezbędne - napisali sygnatariusze apelu zatytułowanego "Będzie nas 10 milionów".

Lider PO Donald Tusk powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że bardzo się cieszy z tego apelu. "To miód na moje serce" - podkreślił. "Wydaje mi się - mam na to dowody podczas moich wyjazdów - że opinia publiczna w Polsce, ta, które chce zmian, bardzo by sobie życzyła zjednoczonej opozycji i jednej listy" - powiedział Tusk. Dodał, że ma nadzieję, iż "tego typu głosy, jak ten apel, może skłonią polityków innych partii do takiego pozytywnego myślenia o jednej liście, tym bardziej, że czas biegnie i za chwilę trzeba się przygotować do wyborów".

PAP zapytała liderów największych ugrupowań opozycyjnych o komentarz do Apelu 447.

"Rozumiem, że to jest apel do pana (Szymona) Hołowni, który jest jednoznacznie przeciwko jednej liście i do pana (Władysława) Kosiniaka-Kamysza, który jest jednoznacznie przeciwko jednej liście. Innych opinii przeciwko jednej liście po stronie opozycyjnej w naszej klasie politycznej nie znam" - powiedział PAP lider Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

"Jeżeli jest to apel do nich dwóch, to mam nadzieje, że oni na ten apel odpowiedzą" - dodał.

Prezes PSL i szef klubu Koalicja Polska Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział PAP, że jego ugrupowanie jest w tej sprawie konsekwentne. "Pełny wyborczy sukces, poza wspólnotą celu, jest możliwy tylko dzięki wspólnocie idei i programu. Dlatego to dwa bloki partii demokratycznych, a nie jedna lista, dają gwarancję zwycięstwa i stabilnej większości" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

"Jedna lista nie jest remedium na wszystko, co pokazały wybory na Węgrzech. Trzeba korzystać z rozwiązań które przyniosły zwycięstwo, jak dwie listy opozycji w Czechach" - dodał.

"Odbieramy tę akcję społeczną jako wyraz marzeń istotnej części wyborców o zakończeniu rządów PiS. To jest również nasze - nie tylko marzenie, ale przede wszystkim cel do realizacji. Od początku istnienia Polski 2050 mówimy twardo, że każdy kolejny dzień z PiS-em jest dniem straconym dla Polski. Trzeba wreszcie zakończyć te szkodliwe rządy i zacząć budować nasz kraj. Budować jednak nie Polskę z roku 2015 i lat wcześniejszych, bo tej Polski już nie ma i nie będzie. Dziś stoją przed nami inne wyzwania, żyjemy w innej rzeczywistości. Naszym zadaniem jest szukanie tego, co obywateli - wyborców - łączy, a nie jeszcze bardziej dzieli" - skomentował dla PAP Apel 447 I wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko.

Jego zdaniem, jednak "należy przy tym stawiać ambitne cele", więc "nie chodzi tylko i aż o zdobycie większości w Sejmie, ale o zbudowanie większości bardzo widocznej i stabilnej". "Zatem nie 231 głosów, ale co najmniej 276, a nawet 307 - tak by przyszły rząd miał pełnię decyzyjności. To jest do osiągnięcia" - ocenił Kobosko.

W jego opinii, Apel 447 podpisali przede wszystkim wyborcy i sympatycy Platformy Obywatelskiej.

"Szanujemy ich prawo, by podejmować takie inicjatywy, zmierzające do tego, by ich partia mogła zdominować demokratyczną opozycję. Jednak pozostałe partie i ich wyborcy mają prawo do swojej podmiotowości, jak i do decyzji dotyczących taktyki wyborczej. Polska opozycja nie od dziś jest silna swoją różnorodnością. Pierwszym, oby dobrym testem współpracy opozycji, są toczone teraz rozmowy z udziałem wszystkich sił demokratycznych, dotyczące stworzenia nowego Paktu Senackiego. Niezmiennie aktualne jest też nasze zaproszenie dla trzech pozostałych partii do rozmów programowych - nie o wizjach i mirażach - tylko o pakiecie spraw do załatwienia przez pierwsze 100 dni rządu. Na to jest czas teraz, nie będzie go po wyborach" - podkreślił Kobosko.

"Chcemy 307 mandatów dla opozycji, dlatego wiosną poprzemy każdy najbardziej prawdopodobny sposób ich zdobycia. Tworzenie jakichkolwiek wspólnych list wyborczych dziś - na rok czy półtora przed wyborami - to tylko ułatwienie życia politycznym adwersarzom" - dodał I wiceprzewodniczący Polski 2050.