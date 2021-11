List wicepremiera Glińskiego na jubileusz 55-lecia pracy artystycznej Magdaleny Zawadzkiej

Chyląc czoła przed dotychczasowymi dokonaniami, pragnę życzyć pani wielu dalszych sukcesów, realizacji planów, nieustającej energii oraz radości z każdego nadchodzącego dnia - napisał wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński w liście do aktorki Magdaleny Zawadzkiej.

"Niech wolno mi będzie złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu pięćdziesięciopięciolecia pracy artystycznej, a także wyrazy głębokiego szacunku za całokształt dotychczasowej działalności twórczej" - czytamy w liście wicepremiera Glińskiego. Minister kultury podkreślił wybitny dorobek aktorski Magdaleny Zawadzkiej, "w którym jest ponad 300 znakomitych ról zrealizowanych w teatrach, filmach, telewizji, kabaretach, słuchowiskach radiowych". "Wszystkie od lat wzruszają oraz bawią kolejne pokolenia widzów w Polsce i na świecie, dostarczając niezapomnianych przeżyć" - dodał.

Przypomniał, że Zawadzka zawodową karierę rozpoczęła na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie, stając się jednocześnie częścią legendarnego zespołu tej sceny. "Pani wyjątkowy talent wybrzmiewał tu dzięki licznym wcieleniom w przedstawieniach mistrzów miary Gustawa Holoubka, Ludwika René, Jerzego Jarockiego. W tym czasie szczególne uznanie zdobyły, wśród wielu innych, zachwycająca rola Klary w +Zemście+ oraz tytułowa rola w spektaklu +Iwona, księżniczka Burgunda+. To bogate, wszechstronne doświadczenie zaprowadziło panią na inne stołeczne sceny. W Teatrze Polskim aktorską dojrzałość i kunszt rozwijała pani w inscenizacjach między innymi Kazimierza Dejmka, a ostatnio uświetnia pani spektakl +Deprawator+ Macieja Wojtyszki, brawurową rolą Izy de Neyman. Jednak to Teatr Ateneum, stał się najdłużej pani przystanią artystyczną. To tutaj w pełni wybrzmiewa pani mistrzostwo zarówno w rolach tragicznych, jak też komediowych" - ocenił Gliński.

Dodał, że aktorka równolegle z pracą na scenach dramatycznych "olśniewa na dużym i małym ekranie". "Dzięki roli Barbary Jeziorkowskiej-Wołodyjowskiej w filmie Jerzego Hoffmana +Pan Wołodyjowski+ zyskała pani ponadczasową popularność i podziw kolejnych generacji odbiorców, wpisując się w kanon narodowej kultury. Świadectwem wielowymiarowej działalności na niwie sztuki aktorskiej są liczne kreacje w spektaklach Teatru Telewizji, a także w słuchowiskach radiowych, docenione przyznaniem Nagrody Teatru Polskiego Radia Wielki Splendor" - napisał w liście wicepremier.

Wskazał, że podkreślenia wymagają wydane w ostatnich latach przez Zawadzką książki "Gustaw i ja", "Taka jestem i już" oraz "Moje szczęśliwe wyspy", będące - jak przypomniał Gliński - "osobistym zapisem tak cennych w życiu wspomnień". "Podziw wzbudza również pani aktywność artystyczna w mediach społecznościowych, która dla odbiorców może być wsparciem w trudnych czasach pandemii" - zwrócił uwagę minister kultury.

Podkreślił, że wyrazem wdzięczności za konsekwentną i wieloletnią pracę oraz szczególny wkład w rozwój polskiej kultury są jej liczne nagrody i wyróżnienia oraz wysokie odznaczenia, jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

"Chyląc czoła przed dotychczasowymi dokonaniami, pragnę życzyć pani wielu dalszych sukcesów, realizacji planów, nieustającej energii oraz radości z każdego nadchodzącego dnia" - napisał szef resortu kultury.

Magdalena Zawadzka to aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. W latach 1966-1982 grała w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie występowała m.in. w spektaklach Gustawa Holoubka, Ludwika René, Jerzego Jarockiego. Zasłynęła tu tytułową rolą w spektaklu wspomnianego René "Iwona, księżniczka Burgunda". W latach 1982-92 grała w stołecznym Teatrze Polskim występując w przedstawieniach m.in. Kazimierza Dejmka, zaś od 1992 roku jest aktorką Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Popularność na dużym ekranie zdobyła dzięki roli Barbary Jeziorkowskiej-Wołodyjowskiej w filmie Jerzego Hoffmana "Pan Wołodyjowski".

Zawadzika w swoim dorobku ma ponad 300 ról zrealizowanych w teatrach, filmach, telewizji, kabaretach, słuchowiskach radiowych. W ostatnich latach wydała również książki własnego autorstwa: "Gustaw i ja", "Taka jestem i już" oraz "Moje szczęśliwe wyspy".

Została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Uroczystość z okazji jubileuszu odbyła się w czwartek w Teatrze Ateneum w Warszawie.