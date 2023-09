Lista PiS w Lubelskiem: na czele P. Czarnek, M. Moskal, M.Filipek-Sobczak i S. Tułajew

W woj. lubelskim listę wyborczą kandydatów PiS do Sejmu otwiera Przemysław Czarnek. Szef MEiN przekazał w sobotę, że drugi na liście jest Michał Moskal, następnie Magdalena Filipek-Sobczak, potem Sylwester Tułajew i Artur Soboń.

Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej mówił, że "on sam prezentować się nie będzie, ale przedstawi pozostałych 29 kandydatów".

"To jest najsilniejsza lista w historii. Z uwagi na poparcie, jakie PiS ma w Polsce i tutaj w woj. lubelskim, każdy z tych kandydatów, każda z kandydatek, ma szansę zdobyć mandat poselski. Każdy, bez względu na to, na którym jest miejscu, przy liczbie mandatów, które możemy zdobyć, a idziemy walczyć o pełną pulę, ma szansę zostać posłem, każdy ma szansę wejść do parlamentu" - mówił szef MEiN.

Podał, że drugi na liście wyborczej PiS jest Michał Moskal, trzecia Magdalena Filipek-Sobczak, a czwarty - Sylwester Tułajew. Miejsce piąte zajmuje Artur Soboń.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

