Lista PiS w okręgu olsztyńskim: "jedynką" minister Cieszyński, dalej Chojecki i Arent

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i poseł Iwona Arent znaleźli się na pierwszych trzech miejscach listy PiS do Sejmu w okręgu 35, którą zaprezentowano w sobotę w Olsztynie.

Podczas prezentacji kandydatów minister Cieszyński przedstawił nazwiska 13 osób startujących z listy PiS do Sejmu, a także dwoje kandydatów do Senatu. W okręgu nr 35 do zdobycia jest 10 mandatów poselskich.

"Moim zadaniem jest po pierwsze być liderem tej listy, a po drugie po wygranych przez PiS wyborach, jeżeli obdarzycie mnie państwo zaufaniem, bycie ambasadorem tego regionu" - powiedział.

Przekazał, że na drugim miejscu znalazł się wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, a na trzecim pełnomocnik PiS w okręgu olsztyńskim posłanka Iwona Arent.

Czwarty jest wiceminister MSWiA Błażej Poboży, a piąta wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Z szóstej i siódmej pozycji kandydują obecni posłowie - Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski. Kolejny kandydat to radny sejmiku i doradca ministra infrastruktury Paweł Czemiel.

Cieszyński podał, że kandydatami PiS są również: wicestarosta mrągowski Sławomir Prusaczyk, przedsiębiorca z Zimnej Wody koło Nidzicy Małgorzata Remba-Kardasińska, były parlamentarzysta, wiceminister infrastruktury i budownictwa w latach 2015-17 Jerzy Szmit oraz radni sejmiku Bożenna Ulewicz i Henryk Żuchowski.

Poinformował też, że kandydatem PiS do Senatu w okręgu 86 będzie lekarz, długoletni ordynator w olsztyńskim szpitalu miejskim Zbigniew Purpurowicz, a w okręgu 87 obecna senator Małgorzata Kopiczko.

"Mamy bardzo mocną listę, mamy osoby z szerokim doświadczeniem, które są naprawdę topowymi kandydatami. Jesteśmy przekonani, że wspólnie będziemy w stanie zawalczyć o bezpieczną przyszłość Polaków" - powiedział Cieszyński.

"To jest to, co nam przyświeca: ciężka praca dla Polski, ciężka praca dla Polaków, dostarczanie tego, czego Polacy oczekują i zaproponowanie oferty, która trafi do każdego. Dlatego, że wiemy, że Polska jest różnorodna, Polska jest miejscem, gdzie każdy powinien czuć się dobrze. I naszym zadaniem jako PiS jest właśnie to, aby każdy w Polsce czuł się, a dobrze w tych trudnych czasach przede wszystkim oznacza bezpiecznie" - stwierdził minister.

Okręg wyborczy numer 35 obejmuje centralną i wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz Olsztyn, kóry jest miastem na prawach powiatu.

W wyborach w 2019 PiS zdobyło w tym okręgu pięć mandatów, KO - trzy, a SLD i PSL po jednym.

Nie przedstawiono jeszcze pełnej listy kandydatów PiS w okręgu nr 34 obejmującym zachodnią część województwa z Elblągiem. Według zapowiedzi, ma zostać zaprezentowana w poniedziałek. "Jedynką" - podobnie jak przed czterema laty - będzie poseł Leonard Krasulski.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

