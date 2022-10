Listopadowa konwencja PO będzie poświęcona energetyce

Zapowiadany przez Donalda Tuska zespół nazywany roboczo "Sto dni" pracuje; już za kilka tygodni, w listopadzie będzie pierwszy efekt tej pracy, czyli konwencja dotycząca spraw związanych z energetyką i z bezpieczeństwem energetycznym - przekazała wicemarszałek Sejmu.

Małgorzata Kidawa-Błońska została zapytana w piątek w Radiu Plus o zapowiedziany przez szefa PO Donalda Tuska zespół, który miał opracowywać plan działania na pierwsze sto dni po objęciu przez Platformę władzy w Polsce.

Wicemarszałek Sejmu zapewniła, że ten zespół jest i pracuje. "Ten zespół działa i za chwilę będziecie mogli państwo zobaczyć jego efekty" - powiedziała.

"Za kilka tygodni, w listopadzie będzie pierwszy efekt naszej pracy, czyli nasza konwencja dotycząca spraw związanych z energetyką i z bezpieczeństwem energetycznym" - poinformowała Kidawa-Błońska.

Na początku października lider PO Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Kluczborka (woj. opolskie) został zapytany, jak zamierza "posprzątać bałagan po PiS-ie".

"My nie mamy czasu, żeby pięć lat czy cztery lata zajmować się sprzątaniem po PiS-ie. Nie chcę tutaj epatować jakimiś tajemnicami, ale robię to w dyskrecji, pracuje duży zespół ludzi; ja nazywam ten zespół roboczo "Sto dni". Będziemy mieli do wyborów przygotowaną rozpiskę na każdy dzień po wyborach, w ciągu stu dni wszystko będzie wyczyszczone, ja przed wyborami publicznie przedstawię ten harmonogram stu dni (...). Te sto dni musi wystarczyć, żeby te najbardziej bulwersujące złogi, że tak powiem, z tej stajni (Augiasza) usunąć" - powiedział Tusk.