Listy premiera i prezesa PiS do uczestników Forum Klubów "Gazety Polskiej" Województwa Śląskiego

Zachowuję wobec Państwa ogromną wdzięczność, że ciągle ożywiają Państwo rozmowę o Polsce - napisał w liście do uczestników Forum Klubów "Gazety Polskiej" Województwa Śląskiego premier Mateusz Morawiecki. Chcemy bronić Polski, polskości Śląska - podkreślił w liście prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sobotę w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach odbywa się Forum Klubów "Gazety Polskiej" Województwa Śląskiego.

Jak poinformował portal Niezalezna.pl, "tuż po rozpoczęciu spotkania odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego".

"Zachowuję wobec Państwa ogromną wdzięczność, że ciągle ożywiają Państwo rozmowę o Polsce i kierują ją na właściwe tory. Wszyscy mamy świadomość, że w +medialnym matriksie+ polskie tematy są często marginalizowane, a polska racja stanu nie zawsze zajmuje pierwsze miejsce. Choć wydaje się oczywiste, że tak być nie powinno. Ten świat często wydaje się postawiony do góry nogami" - napisał premier Morawiecki w liście, który odczytała przewodniczącą Klubu "Gazety Polskiej" w Tychach Anna Syrek.

Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, że "polskie sprawy zamiast być w centrum są spychane na margines, a większość, która powinna w demokracji kształtować główny nurt debaty, zostaje pozbawiona głosu".

"Kluby +Gazety Polskiej+ wyrosły z niezgody na uległość wobec mainstreamu. To one stały się przyczółkami, z których polski głos zaczął rozbrzmiewać pełną siłą, nieskrępowany i nieocenzurowany. Każdy z Klubów +Gazety Polskiej+ z wielkim trudem musiał wykuwać sobie przestrzeń, która była wolna od poprawności politycznej i ideologicznych nacisków. I właśnie w takiej przestrzeni mogła odradzać się autentyczna demokracja, a wraz z nią polskość i patriotyzm - nareszcie kwitnące poza pedagogiką wstydu przez lata sączoną zwłaszcza w jednej z warszawskich gazet" - ocenił premier.

"Szczególnie dziękuję za zaangażowanie w walkę o pamięć i prawdę o katastrofie smoleńskiej, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich 30 lat, a którą chciano zepchnąć w otchłań niepamięci" - napisał Mateusz Morawiecki.

List do uczestników Forum wystosował również prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do Państwa tych kilka słów na okoliczność Forum Klubów +Gazety Polskiej+ Województwa Śląskiego" - napisał.

Prezes PiS przypomniał, że "odbywa się ono w roku szczególnym, w którym obchodziliśmy stulecie powrotu Górnego Śląska do Macieży". "16 lipca obchodziliśmy setną rocznicę podpisania w Katowicach Aktu Objęcia Górnego Śląska przez Polskę, zaś 24 września - wyborów do Sejmu Śląskiego" - wyjaśnił.

"To, że Śląsk wrócił do Polski zawdzięczmy wielu pokoleniom Ślązaków, którzy stawiali opór narastającej germanizacji. Najpierw były to przede wszystkim zmagania o zachowanie języka polskiego. Później tę prowadzoną myślą i słowem walkę o polskość oraz o niezbywalne prawa żywiołu polskiego zastąpił czyn orężny trzech Powstań Śląskich" - napisał prezes PiS. Podkreślił, że "tę okupioną krwią batalię o polski Górny Śląsk wygraliśmy mocą nieugiętej woli, hartu ducha oraz gotowości do bezgranicznych poświęceń dla Sprawy".

"Dlaczego o tym piszę, dlaczego przywołuję wydarzenia i procesy, które ktoś mógłby uznać za dawno minione? Dlatego mianowicie, że z jednej strony są one niezbywalnym elementem naszej świadomości historycznej i tożsamości narodowej, a z drugiej - bo ten wielowiekowy dorobek polskich patriotów jest w jakiejś mierze zagrożony" - zauważył Kaczyński, dodając, że "wynika to - rzecz jasna - z całokształtu poczynań i enuncjacji politycznych totalnej opozycji".

"Jeżeli spojrzymy na to, co robią od kilku lat związane z nią władze lokalne, a przede wszystkim prezydenci wielkich miast, wyznający chociażby pogląd, iż środki europejskie powinny trafiać bezpośrednio do samorządów, to dostrzeżemy tendencje do osłabiania państwa polskiego, do pozbawienia go gwarantowanego w konstytucji charakteru jednolitego, unitarnego" - ocenił.

"Chcemy bronić Polski, chcemy bronić polskości Śląska, więc musimy zrobić wszystko, byśmy wygrali najbliższe wybory parlamentarne w sposób umożliwiający nam samodzielne rządy" - napisał. "Ale do takiego zwycięstwa potrzebujemy nie tylko odpowiedniej liczby głosów. Obawiamy się bowiem, że totalna opozycja może chcieć zakłócić przebieg głosowania, by później mogła zakwestionować jego rezultaty" - wyjaśnił lider PiS.

"Z tego względu musimy stworzyć naprawdę liczny korpus obrony wyborów, którego członkowie będą pilnować, by wszystko przebiegało zgodnie z prawem" - podkreślił.

"Dlatego też chciałbym prosić Państwa - godnych Następców tych, którzy przed nami walczyli o polskość Śląska - o jak największe zaangażowanie zarówno w kampanię wyborczą jak i w działania korpusu obrony wyborów" - napisał. "Ich stawką będzie suwerenność naszej Ojczyzny i dalszy rozwój Polski jako państwa podmiotowego. Zróbmy więc wszystko, by Polska wygrała" - zaapelował Jarosław Kaczyński.