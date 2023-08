Listy wyborcze PiS zaakceptowane. Są kandydaci Sejmu

"Jedynki" PiS na listach wyborczych do Sejmu ogłosimy w czwartek (31 sierpnia) po południu, a całe listy w najbliższym czasie. One są już zaakceptowane - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Jedynki ogłosimy dzisiaj, dzisiaj będą ogłoszeni liderzy list w poszczególnych okręgach. One są już zaakceptowane. Wczoraj odbyło się spotkanie władz partii - powiedział Piotr Müller.

Nasze listy wyborcze na pewno będą mocne. Całe listy, bo polityka to jest praca drużynowa, to nie jest praca tylko jednostek poszczególnych - wyjaśnił minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

żebyśmy mogli powalczyć o trzecią kadencję potrzebny jest silny team i taki team w czwartek w jakiejś części zostanie zaprezentowany - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

PiS przedstawi "jedynki" na listach wyborczych do Sejmu

"Jedynki ogłosimy dzisiaj, dzisiaj będą ogłoszeni liderzy list w poszczególnych okręgach. To będzie po południu" - poinformował Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Nie podał jednak konkretów, kto będzie liderem listy w Warszawie, a kto w innych miastach. Zaznaczył, że całe listy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

"One są już zaakceptowane. Wczoraj odbyło się spotkanie władz partii" - wskazał.

"Jedynki na listach zostaną ogłoszone w czwartek o godzinie 14. Następnie całe listy PiS do Sejmu"sprecyzował w Radiu Wnet szef KPRM Marek Kuchciński.

Pytany o to, czy w tych wyborach, tak jak dotąd, również będzie startował z Podkarpacia, odpowiedział, że listy powinien ogłaszać prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Nie ukrywam, że jestem zainteresowany kandydowaniem" - dodał.

Paweł Kukiz wystartuje w wyborach z list wyborczych PiS

Potwierdził, że na listach PiS znajdzie się m.in. Paweł Kukiz. "Rozmowy, które prowadził Jarosław Kaczyński, są skuteczne i będziemy tworzyć dużą koalicję. Z list PiS kandydują przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które dotychczas działały w ramach klubu parlamentarnego w Sejmie i w Senacie" - powiedział Kuchciński.

Z kolei minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk w TVP1 wyjaśnił, że "co do szczegółów list, to rzeczywiście najbliższe godziny, to będzie ten moment, kiedy będziemy ogłaszać więcej szczegółów".

Szymon Szynkowski vel Sęk znajdzie się na liście wyborczej w okręgu poznańskim

"Ja jestem poznaniakiem, od lat jestem z Poznaniem związany, więc będę kandydował z mojego miasta" - powiedział minister ds. UE.

Natomiast - jak dodał - "co do szczegółów tych list, to rzeczywiście najbliższe godziny, to będzie ten moment, kiedy będziemy ogłaszać więcej szczegółów".

Dopytywany, czy będzie otwierał listę w Poznaniu, Szynkowski vel Sęk odparł: "Poczekajmy. To są decyzje komitetu politycznego i decyzje co do ogłaszania (list) są decyzjami władz partii".

Pytany, czy na listach PiS znajdą się jakieś zaskakujące nazwiska, jacyś celebryci o znanych nazwiskach, Szynkowski vel Sęk powiedział, że "te listy na pewno będą mocne".

Całe listy wyborcze PiS poznamy w najbliższych dniach

"Całe listy, bo polityka to jest praca drużynowa, to nie jest praca tylko jednostek poszczególnych, tylko żeby wszystko szło dobrze do przodu. Żebyśmy mogli powalczyć o trzecią kadencję rządu Zjednoczonej Prawicy, to potrzebny jest silny team. I taki team na pewno zostanie zaprezentowany dzisiaj w jakiejś części pewnie, a w kolejnych dniach już pełne listy także z obecnością samorządowców, ale także ludzi spoza polityki będziemy przedstawiać" - podkreślił minister ds. UE.

Dopytywany, czy ci ludzie spoza polityki to jacyś celebryci, Szynkowski vel Sęk odpowiedział: "Na pewno nie będą to tacy celebryci jak czasami inne formacje gdzieś biorą ludzi - mam wrażenie - zupełnie z przypadku, którzy są znani z tego, że są znani".

"Uważam, że to jest zły kierunek. To jest taka postpolityka, taka próba oszukania wyborców na jakąś znaną twarz, tylko wyborca nie bardzo wie co się z tą twarzą później wiąże. Politykę trzeba traktować poważnie. I my traktujemy ją poważnie. Jeżeli to będą osoby spoza polityki, to będą to osoby z określonym dorobkiem" - zaznaczył minister ds. UE.

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać do PKW listy kandydatów na posłów i senatorów

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.