Litwa: Minister kultury Piotr Gliński uczestniczył w inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury

Minister kultury, wicepremier Piotr Gliński uczestniczył w widowisku inaugurującym Europejskią Stolicę Kultury Kowno 2022.

Wieczorem wicepremier Gliński uczestniczył w oficjalnym otwarciu Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022 - widowisku "The Confusion" w reżyserii Chrisa Baldwina. To prezentacja historii miasta jako żywego, nieustannie odnawiającego się fenomenu przedstawiona za pomocą poezji, muzyki oraz projekcji wideo.

Na rozpoczęciu pokazu przemawiali prezydent Litwy Gitanas Nauseda, Dyrektor Generalna UNESCO Audray Azoulay, mer Kowna Visvaldas Matijošaitis. Online połączyła się ze świętującymi szefowa Komisji Eurpoejskiej Ursula von der Leyen.

Tematem przewodnim kowieńskich obchodów Europejskiej Stolicy Kultury jest "Mit miasta - od tymczasowości do współczesności". Autorzy idei odwołują się do transformacji, którą przeszło i przechodzi miasto oraz jego mieszkańcy.

Minister kultury w rozmowie z PAP i TVP ocenił obejrzane widowisko inaugurujące ESK jako "ciekawe doświadczenie i dowód na to, że Litwa, Polska - nasz region to bardzo ważna część Europy". Jego zdaniem takie wydarzenia to potwierdzają.

Kowno według Glińskiego to "piękne miasto, którego architektura modernistyczna przypomina międzywojenny polski modernizm, bo budynki reprezentujące ten nurt architektoniczny powstawały mniej więcej w tym samym czasie w Gdyni, Stalowej Woli i Kownie".

Podkreślił, że "nasze relacje z Litwą są w tej chwili bardzo dobre i to dobrze". "Mimo bardzo różnej historii potrafimy to przezwyciężać i od paru lat relacje, bardzo ważne dla współczesności, są bardzo dobre i doceniajmy to" - dodał.