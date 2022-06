Łódź: 15. Letni Festiwal Filmowy "TME Polówka" - od wtorku

Projekcja nagradzanego filmu "Na Rauszu" w Parku na Zdrowiu zainauguruje we wtorek w Łodzi Letni Festiwal Filmowy "TME Polówka". W tym roku zaplanowano ponad 100 seansów w 15 różnych lokalizacjach – w parkach, skwerach, na podwórkach i innych miejscach.

To już 15. edycja popularnej w Łodzi imprezy kinowej, w której mieszkańcy mogą uczestniczyć w wieczornych projekcjach w całym mieście: w parkach, na dziedzińcach i skwerach, dachach, podwórkach czy nad wodą. Tegoroczna "TME Polówka" wystartuje 28 czerwca i potrwa do połowy września.

"Bez +Polówek+ nie ma lata w Łodzi. Widzowie siedzący na leżakach lub kocach przed wielkim ekranem już na stałe wpisali się w wakacyjny krajobraz miasta. Nie inaczej będzie w tym roku. Program 15. edycji +TME Polówka+ obfituje w doskonałe okazje do spędzania wieczorów na plenerowych pokazach. To także idealny pretekst do spotkań towarzyskich. Z okazji 15. edycji wybraliśmy aż 15 różnorodnych lokalizacji na terenie całego miasta" - zapowiedział Wojciech Wojtysiak z Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster".

W te wakacje miejscami plenerowych projekcji będą m.in.: Parku Julianowski, Park na Zdrowiu, Park im. Zaruskiego, Pałac Bidermanna, Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Poleski Ośrodek Sztuki, EC1, Piotrkowska 217, Widzewska Górka, skwer przy ul. Inowrocławskiej oraz Letnisko Księży Młyn. Z kolei na terenie parkingu firmy TME odbędzie się Moto Polówka.

Projekcje zaplanowano każdego dnia tygodnia. W niektóre dni polówkowicze będą mieli do wyboru seanse w dwóch różnych lokalizacjach.

"W programie +TME Polówka+ każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można się pobujać do muzyki, pośmiać, zachwycić, wzruszyć czy zaczerpnąć inspiracji. W tym roku sekcje są wyjątkowo zróżnicowane. Znajdzie się coś zarówno dla zagorzałych fanów hollywoodzkich blockbusterów, jak i niszowego kina artystycznego. Na Polówce odnajdą się zarówno fani dobrego jedzenia, jak i miłośnicy czworonożnych przyjaciół. Wyświetlimy tytuły dla zakochanych, całych rodzin, jak i silnych, niezależnych kobiet. Dla każdego coś dobrego" - zapewnił Wojtysiak.

W tym roku program podzielono na sekcje tematyczne: Jeszcze Polska, The Best of 2021/2022, Smacznego, Girl Power, Stereo, Art House, Art&Science, Moto-Polówka: All You Need Is Love, Filmowa Śmietanka, W góry!

Z kolei w sekcji Dobrogo wieczera - My z Ukrainy wyświetlane będą najciekawsze ukraińskie produkcje ostatnich lat. Zarówno te komercyjne, doceniane na europejskich festiwalach, jak i te mniej znane. Nie zabraknie także krótkich metraży prosto z Ukrainy. Także w ramach tej sekcji część filmów w różnych lokalizacjach zostanie wyświetlona z ukraińskimi napisami.

Tegoroczny festiwal we wtorek, 28 czerwca otworzy pokaz obsypanego nagrodami "Na Rauszu" w Parku na Zdrowiu. W kolejnych projekcjach widzowie będą mogli zobaczyć m.in.: "Aidę", "Żeby nie było śladów", najnowszy film Pedro Almodovara "Matki Równoległe", hollywoodzkie przeboje - "La la land", "8 mila", a także "Faworytę", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", "Włoskie wakacje", przeboje najnowszego kina - "Parasite", "Na noże" oraz musicale, kryminały, filmy sensacyjne, kino akcji i animacje.

Wszystkie pokazy będą rozpoczynać się po godz. 21. W tym roku wejściówki ze względów porządkowych obowiązują tylko w przypadku Moto Polówki na parkingu TME. Pozostałe projekcje nie wymagają wcześniejszych zapisów i są bezpłatne. Pełen program i wszystkie szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć na stronie www.tmepolowka.com